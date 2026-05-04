남편과 친언니의 불륜 사건이 공개된다./사진제공=채널A

남편과 친언니의 불륜 사건이 공개된다./사진제공=채널A

처형과 제부, 금기를 무너뜨린 가족 간 불륜 사건이 공개된다.4일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "남편과 친언니가 바람을 피우는 것 같다"는 한 여성의 충격적인 의뢰가 공개된다. 의뢰인은 "남편은 돈냄새를 기가 막히게 맡는 사람으로, 현재 인형 뽑기방 5곳을 운영 중"이라고 사업 수완을 설명하면서도 "단돈 천 원도 남의 손에 그냥 들어가는 꼴을 못 본다"고 덧붙였다.반면 언니에 대해서는 "엄마 같은 사람"이라며 "돌아가신 엄마 대신 가족들을 챙기며 평생을 살았다"고 깊은 신뢰를 드러냈다. 그런데 최근 남편이 보유한 상가 매각 문제로, 이혼 후 부동산 중개소를 운영 중인 언니와 자주 연락을 주고받으며 관계가 급격히 가까워졌다. 결정적으로 임장을 다녀온 남편의 바지 주머니에서 비싼 레스토랑 음식, 명품 스카프, 여자 향수를 구입한 영수증이 발견되며 의뢰인의 의심이 시작됐다. 그러던 중 남편의 자동차 창문에 남겨진 수상한 손자국을 보고 블랙박스를 확인한 의뢰인은 그 안에 남겨진 남편과 언니의 은밀한 대화를 듣고 충격에 빠졌다."오랜만에 말 통하고 몸 통하는 여자랑 있으니 좋다"며 본심을 드러낸 남편은, 아내에 대해 "착한 식기세척기 하나 갖다 놓은 느낌으로 산다"는 충격적인 발언까지 서슴지 않았다. 이에 김풍은 "천벌을 받을 사람"이라며 격분하고, 데프콘은 "둘 다 짐승이 됐다"며 혀를 내두른다. 탐정단이 조사를 시작하자 두 사람의 외도 현장은 예상보다 빠르게 포착된다. 모텔을 드나드는 것은 물론, 식당과 술집을 오가며 거리낌 없이 데이트를 즐기는 모습이 탐정단에 의해 확인된다.의뢰인의 언니는 "사랑이 사람을 용감하게 만든다"는 궤변까지 늘어놓으며 뻔뻔한 태도를 보인다. 이에 일일 탐정 빠니보틀은 "자기가 하면 로맨스가 되는 거냐"며 일침을 날리고, 유인나는 "사.빠.죄.아(사랑에 빠진 게 죄는 아니잖아)"라며 분노를 터뜨린다. 그렇게 탐정단이 확보한 증거를 의뢰인에게 전달하며 사건은 무사히 마무리되는 듯했다. 그러나 두 달 뒤, 뜻밖에도 의뢰인의 남편이 탐정 사무실을 찾아오며 사건은 전혀 예상치 못한 방향으로 흘러간다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr