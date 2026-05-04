노상현이 입체적인 열연으로 시청자들을 압도했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

노상현이 입체적인 열연으로 시청자들을 압도했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

노상현이 입체적인 열연으로 시청자들을 압도했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

노상현이 입체적인 열연으로 시청자들을 압도했다.노상현은 MBC 금토 드라마 '21세기 대군부인' 7회, 8회에서 민정우의 혼란스러운 감정과 이안대군(변우석 분)과의 본격적인 경쟁 구도를 그리며 극의 텐션을 쥐락펴락했다.이안대군은 정우에게 "나 성희주(아이유 분) 좋아해"라며 자신의 마음을 고백했다. 이에 정우는 "내가 알면 뭐가 달라져?"라고 응수했고, 감정을 다스리듯 손목의 묵주를 매만지며 묘한 긴장감을 자아냈다.늘 평정을 유지하던 정우의 감정은 8회 급격하게 요동쳤다. 희주와 이안대군의 혼례식 도중 희주가 갑작스럽게 쓰러진 것. 정우는 총리로서의 본분을 다하기 위해 애써 감정을 추스르면서도, 희주가 독살 위험에 처했다는 사실을 알게 되자 결국 이안대군에게 분노를 터뜨렸다. 정우는 "네가 못 지킬 줄 알았어. 네 부인이 되자마자 쓰러졌잖아!"라고 소리치며 그동안 억눌러온 감정을 폭발시켰다.정우는 깨어난 희주가 도리어 이안대군을 걱정하는 모습에 다시 한번 마음이 복잡해졌다. 설상가상으로 두 사람의 결혼 계약서가 유출되며, 앞으로의 폭풍우를 정우가 어떻게 헤쳐 나갈지 궁금증을 자극했다.노상현은 캐릭터의 휘몰아치는 감정선을 입체적인 연기로 표현했다. 민정우의 침착함과 불안함, 분노를 오가는 복잡다단한 감정을 밀도 있게 그려내며 극의 '텐션 메이커'로서의 활약을 톡톡히 해냈다. 이안대군에게 소리치는 장면은 사랑하는 여자를 지키지 못한 자책과 상대에 대한 증오를 모두 담아내며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.'21세기 대군부인'은 매주 금, 토 밤 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr