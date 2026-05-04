오은영이 따끔한 일침을 가한다./사진제공=MBC

오은영이 따끔한 일침을 가한다./사진제공=MBC

오은영 박사가 ‘보호 부부’ 아내에게 따끔한 일침을 가한다.4일 오후 10시 20분 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 166회에서는 동물 보호가 우선인 아내와 가정 보호가 우선인 남편, ‘보호 부부’의 사연이 그려진다. 아내는 한 지붕 아래 강아지 100마리, 고양이 100마리를 보살피며 24시간 동물과 함께하고, 남편은 동물보호소 운영이 경제적, 신체적 한계에 다다랐다고 호소한다.유기 동물보호소 운영을 위해 전 재산 10억 원을 처분한 ‘보호 부부’ 아내. 남편 돈 수억 원까지 쏟아붓는 것도 모자라 친언니까지 파산시켰다고 고백해 스튜디오를 충격에 휩싸이게 한다. 반면 남편은 매달 600만 원의 적자에 더는 감당하기 힘들다고 현실을 말하지만, 그때마다 아내는 “내 잘못이 아니다”라며 오로지 동물 걱정만 한다.부부의 집 안 풍경도 동물과 사람이 경계 없이 생활하는 모습으로 충격을 안긴다. 남편은 “사람 집이 아니다”라며 아픈 동물이 있을 때마다 집안 전체를 호스피스처럼 사용하고 있다고 전한다. 남편은 “매일 발생하는 배변 악취 때문에 어지간한 비위 아니면 밥을 못 먹는다”라고 답답함을 토로한다.아내의 무분별한 보호 활동에 지친 것은 남편뿐만이 아니라고. 엄마가 보호소를 운영하며 갈등이 깊어졌다는 큰딸은 “엄마는 제가 아이를 낳고 100일이 지나서야 왔다. 와서도 강아지 걱정만 하더라”라고 서운함을 드러낸다. 심지어 만삭이었을 때 엄마가 3000만 원짜리 동물 컨테이너 구매 링크를 보내기도 했다고 전해 씁쓸함을 더한다.끝없이 쌓인 빚, 상상을 초월하는 운영비에도 폭증하는 개체 수를 줄이려는 시도조차 없는 아내. 오은영 박사는 아내를 향해 “정신 차리시라고 얘기할 수밖에 없다. 이건 오만한 것”이라고 따끔하게 일침을 가한다. 이어 오은영 박사는 아내가 동물을 사람으로 생각하는 집착과 과몰입을 보인다고 짚어낸다. 이에 아내는 “나랑 같은 처지 같다”라며 믿기 어려운 사연을 고백한다.‘보호 부부’ 아내가 동물보호에 모든 것을 쏟아붓는 이유는 무엇일지, 남편이 “이런 사람에게 논리와 상식으로 이야기할 수가 없다”라고 말하는 사연은 무엇일지는 이날 방송되는 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr