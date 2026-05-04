김준호가 통영 섬 매입에 대한 의지를 드러냈다. /사진제공=SBS

김준호가 통영 섬 매입에 대한 의지를 드러냈다. /사진제공=SBS

개그맨 김준호가 통영 섬 매입에 대한 의지를 드러냈다.지난 3일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김준호가 허경환, 최진혁, 육중완를 데리고 섬 임장을 떠나는 모습이 담겼다.김준호는 섬을 1억 3000만원에 구매할 수 있다며 세 사람을 꼬셨고, 이들은 혹하면서도 무인도 생활에 대한 걱정을 보였다. 특히 허경환은 "우리가 섬 사는 모습을 보면, (김지민이) '오빠가 나랑 있는 게 안 좋은가?' 싶을 수 있지 않나"고 걱정했다. 이에 김준호는 "사이좋다. 절대 그런 거 없다. 지민이가 날 좋아한다"고 자신했다.김지민에게 섬 구매를 허락 받은 거냐고 묻자 김준호는 '조용히 하라'는 손가락 신호를 보내며 "미X냐"고 말했다. 이에 육중완은 "섬은 이혼 사유"라고 말렸고, 허경환도 "이혼 2번은 안 된다"며 "아이를 낳으면 들어가는 돈이 많다. 모아야 할 때에 쓰면 지민이가 '나만 애기 낳아?'라고 하면 어쩌냐"고 걱정했다.결국 김준호는 뒤늦게 김지민에게 전화를 걸어 섬 구매에 대한 의향을 물었다. 김지민은 "무슨 소리냐"면서 "그리고 나 지금 너무 아파"라고 말해 김준호의 입을 다물게 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr