사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 박소영 아나운서가 양세형에게 고마움을 전했다.2일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 박소영 아나운서가 출연했다.이날 박소영 아나운서의 달라진 헤어스타일에 이목이 쏠렸다. 긴 생머리로 등장한 그는 "머리를 붙였다"고 밝혔다.홍현희는 "며칠 만에 보는 거냐"며 양세형을 놀렸고, 박소영은 지난주 월요일에 대둔산에서 봤다. 서울에서 4시간 가면 있는 곳인데, 꼭대기에서 퀴즈 내기를 했다. 퀴즈 맞히셔서 도토리도 드렸다"고 솔직하게 털어놨다.박소영 아나운서의 일상이 공개됐다. 다소 발랄한 모습으로 러닝하는 모습에, 정샘물은 "운동 많이 안 하는구나"라며 폭소했다. 박소영은 "운동하는 거다. 그런데 마라톤 나갔을 때, 뛰는 폼이 이상하다고 하더라"고 토로해 웃음을 선사했다.출연자들은 박소영 VCR 공개에 "양세형이 눈을 못 떼네"라며 웃어 보였다. 전현무는 "다소 행님아~ 느낌이 있다"며 놀렸다.박소영 매니저로 등장한 전종환 부장은 "박소영은 요즘 바쁘게 지내고 있다. '전참시' 이후 부르는 곳이 많아졌다"고 남다른 인기를 자랑했다. 이에 전현무는 "저러면 보통 3년 있다가 나가더라"고 프리랜서 전환을 암시해 폭소케 했다.전종환 부장은 현재 야구 분야 리포트를 하고 있는 박소영에 대해 "원래 야구 전혀 몰랐지만, 밤에 늦게까지 남아서 공부를 하더라. '제 분야 아니라서요'라고 할 법도 한데, '재밌을 것 같아요, 해볼게요'라고 한다"라며 장점을 칭찬했다.4개월 육아 휴가 후 복귀한 MBC 앵커 김수지는 "양세형 선배랑은 개인적 연락하냐"면서 "회사가 소영이를 밀어주는 게 맞냐"고 궁굼증을 드러냈다. 이에 전종환은 "MBC가 밀어줬다기보다, 양세형이 발굴했다"고 밝혔고, 박소영은 "감사 인사를 해야겠다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr