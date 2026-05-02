'불후의 명곡'에서 채연이 '방부제 미모'의 비결을 밝힌다./사진제공=KBS2

'불후의 명곡'에서 채연이 '방부제 미모'의 비결을 밝힌다./사진제공=KBS2

KBS2 '불후의 명곡'에서 채연(47)이 '방부제 미모'의 비결을 밝힌다.'불후의 명곡'(이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(2일) 방송되는 754회는 장르불문 독보적인 스펙트럼으로 수많은 메가 히트곡을 배출한 '원조 스타 작곡가' 주영훈의 음악 세계를 재조명하는 '불후의 명곡-작사·작곡가 주영훈 편 1부'가 펼쳐진다. 그의 명곡을 재해석할 후배 아티스트들로 김기태, 산들, 소란, 손승연X조형균, 아이키X리헤이X효진초이, 최진혁, 채연, NEXZ(넥스지), Billlie(빌리), D82가 출격해 기대를 모으고 있다.'원조 글로벌 스타' 채연이 여전한 미모를 자랑해 이목을 집중시킨다. 채연은 데뷔 초와 전혀 달라진 게 없다는 MC 김준현의 칭찬에 "많이 다르다. 그때는 분당 60번 털었다면, 지금은 분당 40번도 힘들다"라고 손사래를 치며 여전한 입담을 자랑해 웃음을 자아낸다. 이에 김준현은 "웬만한 사람은 12번만 털어도 장이 흔들린다"라며 리스펙을 보내 폭소를 더 한다.채연은 '방부제 미모'를 유지하는 비결을 밝혀 귀를 쫑긋하게 한다. 채연은 "나이를 잊고 살아서 제가 몇 살인지 모르고 산다"라면서 "비결이라면 철이 덜 들었다는 것, 젊은 마인드로 살고 있다는 게 제일 큰 것 같다"라고 밝힌다. 더불어 "남들 하는 만큼 운동도 하고, 잘 먹고, 잘 잔다"라고 운을 뗀 뒤 "적당한 시술도 한다"라며 너스레를 떨기도 한다는 후문이다.한편 이날 토크 대기실은 채연의 메가 히트곡 '둘이서'의 킬링 파트인 '난나나 쏴~'의 떼창으로 후끈하게 달아오른다고. 그러나 주영훈은 "사실 '난나나 쏴~'의 오리지널은 코요태의 '비몽'"이라며 오리지널 공방전을 일으킨다고 해 흥미를 높인다. 이에 어깨를 들썩이게 만드는 명곡 퍼레이드만큼이나 흥미진진한 입담 퍼레이드가 펼쳐질 '불후' 본 방송에 기대감이 고조된다.'불후의 명곡-작사·작곡가 주영훈 편'은 오늘(2일) 1부에 이어 9일(토) 2부로 총 2주에 걸쳐 시청자를 찾는다. 매회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr