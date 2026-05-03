사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

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사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

사진=KBS2 '불후의 명곡'

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'불후의 명곡' 가수 채연이 동안 비결을 고백했다.2일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'은 '주영훈 특집'으로 꾸며진 가운데, 2000년대 '섹시 디바'로 활약했던 채연이 출연해 여전한 존재감을 드러냈다.이날 채연이 등장하자 출연진들은 "예전에 봤던 그 채연이 그대로다"라며 감탄을 쏟아냈다. 특히 김준현은 "전성기 때 '둘이서'로 무대를 휘젓던 모습과 크게 다르지 않다"고 극찬해 눈길을 끌었다.하지만 채연은 겸손한 반응을 보였다. 그는 "많이 다르다. 그때는 분당 60번을 흔들었다면 지금은 40번도 힘들다"고 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다.자연스럽게 '동안 미모'에도 관심이 집중됐다. 1978년생으로 올해 47세가 된 채연은 여전히 20대 같은 외모를 유지하고 있는 바. 그는 "사실 저도 제 나이를 잊고 산다. 제가 몇 살인지 잘 모른다"고 말문을 열었다.채연은 '젊어 보이는 이유'에 대해 "제가 철이 덜 들어서 그런 것 같다. 아직도 젊은 마인드로 살고 있는 게 가장 큰 것 같다"고 솔직하게 밝혔다.그러면서 "운동도 하고, 잘 먹고, 잘 자고 그렇게 평범하게 관리한다. 또 적당한 시술도 잘 받으면서 남들이 하는 건 다 하고 있다"고 덧붙이며 솔직한 매력을 드러냈다. MC 김준현은 "결국 부지런함 자체가 관리인 것 같다"며 채연의 꾸준함에 감탄했다.한편 세대 차이를 느끼게 하는 순간도 있었다. 후배 아이돌들이 채연의 트레이드마크인 '털기 춤'을 정확히 재현한 반면, 일부는 대표곡 '둘이서'를 잘 모른다는 반응을 보인 것. 이에 채연은 "괜찮다. 그럴 수 있다"며 쿨하게 넘기는 여유를 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr