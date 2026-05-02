사진=JTBC '아는형님'

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'아는형님' 효린이 씨스타 멤버들과의 우정을 자랑했다.2일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 이기광, 소유, 산들, 성한빈이 출연했다.이날 멤버들은 "돌아온 신영이를 아냐"며 요요 후 김신영을 주목받게 했다. 김신영은 과거 88kg에서 44kg까지 살을 빼며 다이어트에 성공한 바 있다. 그러나 현재는 다시 살이 찐 상태로 "6주 만에 체중이 돌아왔다"고 털어놨다.최근 6개월 만에 20kg 감량하며 화제가 된 소유는 "난 발라드할 때 몸과 댄스할 때 몸이 바뀐다. 댄스할 땐 노출이 있으니까 근육이 있어야 예뻐 보인다"고 이유을 밝혔다.이어 "원래 무게를 많이 치는 편인데, 근육이 있으니 둔해 보이더라. 작년엔 맨몸 운동과 유산소 위주로 했다"고 비법을 공개했다. "살 빠졌을 때 어땠냐"고 묻자, 김신영은 "세상이 모래밭 같다. 예민해진다"고 밝혔고, 소유도 공감했다.꽃미남 성한빈이 "어릴 때 100kg 정도 나가서 별명이 뚱땡이였다"고 고백하자, 강호동은 "나도 살 빼면 한빈이처럼 될 수 있단 거냐"고 기대감을 내비쳤다. 이에 김신영은 "아예 뼈를 깎아야 한다"고 현실적으로 지적해 폭소케 했다.한편, 소유는 "김희철 싸우는 거 직관했다. 희철이랑 이특이랑 싸웠다"고 폭로했다. "싸움을 직접 말렸냐"는 질문에, 그는 "내가 싸움을 왜 말려. 내 팀도 아닌데"라고 선을 그어 웃음을 선사했다."씨스타는 거의 안 싸운다"는 소유의 발언에, 김희철은 "'4대 천왕은 안 싸운다'는 댓글이 있잖냐"며 놀렸다.김신영이 "걸그룹들이 씨스타 대기실 앞에서 조용히 걸어갔다더라"고 폭로하자, 산들과 이기광 또한 "씨스타 대기실 앞에는 소리도 안 내고, 까치발 들고 지나갔다"고 고백해 배꼽을 쥐게 했다.소유는 "효린 언니랑은 아직도 반존대한다"며 멤버 간 우정과 예의를 드러냈다. 김희철은 "서로 스치기만 해도 치명타니까"라며 너스레를 떨었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr