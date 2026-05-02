사진=텐아시아DB

사진=MBC '놀면 뭐하니?'

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'놀면 뭐하니' 유재석이 숏폼 드라마 PD로 변신했다.2일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 숏폼 드라마 제작을 위해 발 벗고 캐스팅에 나선 유재석 감독과 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려졌다.이날 유재석은 숏폼 드라마 감독으로 분해 조연출, 작가, 배우 모집 면접을 진행했다. 숏드라마는 빠른 전개에 직관적인 내용으로 최근 MZ 사이에서 유행 중이다.유재석은 "바로 시작하자마자 누가 죽거나 사랑에 빠져야 한다"며 감독의 방향성을 드러내 눈길을 끌었다. 허경환 면접 후 주우재가 등장하자, 유재석은 "안 좋아하는 스타일"이라며 태도 점수를 감점해 웃음을 선사했다.유재석은 "변우석이랑 친하죠? 숏폼 드라마 캐스팅할 수 있냐, 안 되냐?"고 친분 캐스팅 가능 여부를 물었다. 주우재는 "전화해 볼 수 있고, 물어볼 순 있죠"라면서도 "지금 저를 계단으로 쓰려고 하냐. 의도가 궁금하다"고 불만을 드러냈다.주우재는 "섭외 계단 역할만 아니면 열심히 해보겠다"고 의지를 드러냈지만, 유재석은 "그렇다면 저희랑 함께할 수 없다"고 선을 그어 폭소케 했다. 배우 지망한 하하는 '무한상사'를 다시 연기했지만, 10년 만에 퇴보힌 연기력에 "벌거벗은 느낌이다"라며 민망한 웃음을 자아냈다.면접 후 유재석은 "나도 아이유, 변우석 이런 분들과 일을 해야하는데"라며 캐스팅 욕심과 현실적 아쉬움을 내비쳤다. 최근 광고 스타로 떠오른 허경환은 직접 간식을 픽업해 온 후 "밑에서 망신당했다. 사원증 안 되더라. 문이 안 열리더라"며 소품 사원증으로 굴욕을 맛봤다고 털어놨다.유재석이 AI로 스토리 구체화를 원하는 가운데 "아이유 변우석 캐스팅하고 싶다"고 직접 배우 실명을 언급하며 "돈보다 설득으로 섭외할 것"이라고 밝혔다. 하하는 "웃기고 자빠졌다"면서 "자기 월급은 받아 가면서 맨날 제작비 없다고 하더라"고 폭로했다. 유재석은 "제 발로 나가게 할 것"이라며 날 선 모습을 보였다.멤버들은 직접 배우 김석훈, 김성균을 만나 캐스팅 설득에 나섰다. 촬영 중간에는 배우 황정민을 길거리에서 깜짝 만나 섭외를 노렸으나, 실패했다. 하하는 'OST 여왕' 백지영에게 전화로 캐스팅을 시도했고, 예상과 달리 "노래 너무 좋다. 근데 얼마 줄 거냐"고 긍정적인 모습을 보여 놀라게 했다.한편, 유재석이 연출한 숏드라마 제목은 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다'로 치정, 복수, 메디컬 복합 장르가 담겨 있어 기대감을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr