백지영, ♥정석원과 70대 분장에 오열 “우리 손주 상상했다”

이미지 크게보기 사진 = 백지영 유튜브 채널

이미지 크게보기 사진 = 백지영 유튜브 채널

이미지 크게보기

가수 백지영이 남편 정석원과 함께 30년 뒤의 모습을 마주하며 눈물을 흘렸다.2일 ‘백지영’ 채널에는 특수 분장을 통해 70대 노부부로 변신한 백지영, 정석원의 데이트 현장이 담긴 영상이 공개됐다.영상 속 두 사람은 노인으로 변한 서로의 얼굴을 확인한 뒤, 70대가 된 미래의 상황을 가정하며 대화를 나눴다.이날 백지영은 70대가 된 남편 정석원에게 편지를 썼다. 그는 편지를 쓰기도 전에 눈물이 날 것 같다며 휴지를 뽑아서 눈가로 가져갔다.백지영은 “나 우리 손주 생긴 거 상상했다”라고 말하며 오열했다.특히 정석원의 노인 분장을 가만히 바라보던 그는 “너무 고생 많이 한 얼굴이다”며 다시 눈물을 보였다.두 사람은 벚꽃 아래에서 각자 작성한 편지를 낭독하는 시간도 가졌다.백지영은 편지를 통해 “40년 넘게 함께하면서 너무 행복했다”며 “건강해 줘서 고맙고 든든한 남편, 아빠여서 고맙다. 하임이 시집보낼 때 엊그제 같은데 손주가 벌써 9살이야”고 전했다.정석원 또한 편지를 통해 백지영에게 진심을 전했다. 그는 “우와 편지를 많이 썼다”며 편지를 보며 웃음을 지었다.이어 “남은 세월 함께 잘 마무리 지어 봅시다. 하임이 딸도 벌써 학교에 입학한다. 세월이 참 빠르다. 우리의 마지막 70대를 신혼여행 갔던 LA에서 보내자. 결혼식도 다시 하자”라며 편지를 읽었다.이후 노인 분장을 한 채 장수 사진을 촬영하던 중, 백지영은 정석원이 홀로 사진을 찍는 뒷모습을 지켜보다 다시 한번 눈물을 쏟았다.사진을 촬영한 후 소감에 대해 백지영은 “기분이 너무 이상했다”며 눈물을 멈추지 않자 정석원은 “내가 9살이나 어리다”며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.딸 하임은 백지영의 노인 분장을 실제로 보고 “엄마, 할머니 되면 울 것 같다”며 아빠 정석원의 사진을 보고는 “너무 슬프다. 아빠가 더 늙어 보인다”고 말해 뭉클함을 안겼다.한편 백지영은 2013년 정석원과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr