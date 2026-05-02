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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '정상훈 비정상훈'

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배우 정상훈이 6가족이 사는 자택 내부를 공개했다.지난 1일 ‘정상훈 비정상훈’ 채널에는 ‘판교 대장동 정상훈 집 대공개. 서열 꼴찌 아빠의 현실 육아 생존기’라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 아내와 세 아들, 반려견과 함께 생활하는 공간이 담겼다.주방 공간에는 냉장고 세 대가 배치돼 있었다. 그는 "바쁘지 않을 때는 내가 요리를 한다"며 "이 집에 펜트리가 넓어서 좋다"고 주방 공간에 대한 만족감을 드러냈다.거실에는 TV 대신 책장이 놓여 있어 눈길을 끌었다. 정상훈은 "TV도 안 봐서 책장을 놨다"고 설명했다.세 아들이 같은 방을 사용하는 모습도 영상에 담겼다. 중학교 1학년인 첫째는 동생들과 함께 지내고 있으며, 정상훈은 "같이 자는 거 안 불편해하고 아직까지 좋아한다"고 전했다.공부방도 공개한 정상훈은 "고학년이라 큰 책상이 필요했다"고 설명했다.첫째의 방에는 피아노 콩쿠르에서 받은 상들이 전시돼 있었다. 정상훈은 "한성이 지금 꿈은 피아노다. 예고를 목표로 하고 있는데 얼마 전에 '모르겠다. 꿈은 바뀌는 거다'라고 했다. 완전 사춘기"라고 말했다.부부가 사용하는 안방도 확인할 수 있었다. 방 안에는 각자 사용하는 침대와 책상이 놓여 있었다. 정상훈은 "진짜 부부는 별로 이야기 안 한다"고 말했다.이사 계기에 대해서도 직접 언급했다. 정상훈은 "아내가 판교 대장동이 무조건 땅값 오르니까 뭐라도 하라고 했다. 그래서 양재 모델 하우스에 갔더니 다 완판되고 1층이 나왔다고 해서 바로 계약했다"고 밝혔다.집값이 올랐느냐는 질문에는 "그렇다. 투자 이런 건 안 하는데 아내가 그쪽(부동산)에는 좀 있는 거 같다"고 전했다. 이어 "나는 아내 의견에 다 오케이다. 뒷수습은 내가 알아서 하지"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.한편 정상훈은 2012년 결혼해 슬하에 세 아들을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr