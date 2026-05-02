사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석의 청초한 비주얼이 눈길을 끈다.최근 변우석은 자신의 인스타그램에 표정 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 변우석은 블랙 톤의 침구 위에 몸을 기대고 앉아 부드러운 표정을 짓고 있다. 뒤로는 베이지와 블랙이 섞인 쿠션이 정돈돼 있고 창밖으로는 자갈과 초록 식물이 보이는 정원이 비치며 실내와 야외의 경계가 은은하게 이어진다.이어진 컷에서 변우석은 고개를 살짝 숙인 채 한쪽 손을 어깨에 올린 모습이 담겨 있고 부드럽게 떨어지는 머리카락과 낮은 시선이 더해지며 전체적인 무드가 한층 조용하게 가라앉는다.다른 사진에서 변우석은 넓은 잔디 위에 서서 하늘을 배경으로 여유롭게 포즈를 취하고 있으며 블랙 이너 위에 결이 느껴지는 그레이 재킷을 걸친 스타일이 바람에 자연스럽게 흩날리면서 시원한 공간감과 어우러진다. 뒤로는 전통 건축 양식의 건물과 나무들이 자리 잡고 있어 고즈넉한 분위기가 더해지고, 탁 트인 하늘과 함께 전체 장면이 넓게 펼쳐진다.또 다른 컷에서 변우석은 붉은 색감이 강조된 전통 구조물 안에 앉아 한복을 입은 채 눈을 감고 있으며, 머리를 손에 기댄 편안한 자세와 검은 한복 위 금빛 문양이 대비를 이루면서 단정한 분위기를 만든다. 머리 위로 늘어진 장식과 뒤편의 자연 풍경이 함께 어우러지며 장면 전체가 차분하면서도 깊은 색감을 유지한다.이를 본 팬들은 "대군자가 때문에 요즘 너무 행복하다 진짜" "늘 응원합니다" "사랑해" "화이팅" "잘생겼다고 내가 몇 번이나 말했는지 모르겠어" "늘 멋지게 해내는 모습 보면서 매일 응원하고 있어요" 등의 반응을 보였다.변우석은 모델 활동을 넘어 연기 영역에서도 꾸준히 존재감을 넓히며 차기 행보에 대한 기대를 모으고 있다. 다양한 작품과 화보, 그리고 아이유와 찍은 드라마 '21세기 대군부인'은 시청률 두자릿수를 기록하며 많은 관심을 받고 있다.한편 변우석은 1991년생으로 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr