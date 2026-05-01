사진=이유비 유튜브

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배우 이유비가 '뼈말라' 이미지 탈출을 선언하며 하체 운동에 집중하는 근황을 공개했다.지난 30일 이유비의 유튜브 채널에는 '오운완! 참치비빔밥 먹고 하체 운동. 멀고도 험한 뼈말라 탈출기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이유비는 운동 전 직접 만든 참치비빔밥을 먹으며 "운동 가니까 든든하게 먹어야 한다"고 말했다. 그는 "며칠 전에 참치비빔밥 레시피를 보고 무조건 해먹어야겠다고 생각했다. 평소에 간을 좀 짜게 먹는 편이라 약간 슴슴하다"고 솔직한 입맛을 드러냈다.'43kg' 뼈말라 몸매를 자랑해 온 이유비는 "요즘 운동을 엄청 열심히 하고 있다. 체력이 너무 떨어진 걸 느꼈다"고 밝혔다. 이어 자신의 몸 상태를 언급하며 "내가 다리가 진짜 말랐었다. 근데 지금은 많이 튼실해졌다"고 강조했다."하체 운동하기 전에는 무조건 엄청 잘 먹어야 한다"고 강조한 이유비는 "힘이 나야 한다. 운동이 끝난 후에는 단백질을 먹어야 한다"고 이야기했다.운동을 위해 헬스장으로 향하는 길, 이유비는 "약간 지옥으로 걸어 들어가는 느낌이다"라고 표현해 웃음을 자아냈다. 이후 트레이너와 함께 본격적인 하체 운동에 돌입했다.트레이너는 이유비의 변화에 대해 "원래는 휠체어 타기 직전 상태였는데 지금은 많이 건강해졌다"고 평가했다. 이에 이유비는 "진짜 많이 튼튼해지지 않았냐. 빵댕이가 커졌다"며 눈바디를 보고 만족한 모습을 보였다.종아리 운동을 앞두고 이유비는 "이거 하고 나면 지옥이다. 처음 하면 4~5일 못 걸을 수도 있다"며 너스레를 떨기도 했다. 운동 막바지에 접어들자 그는 "다리가 점점 안 올라간다"고 토로했지만 끝까지 버텨냈다. 마지막 복근 운동까지 마친 그는 거울을 보며 "나 진짜 다리 많이 튼튼해졌다. 운동하길 잘한 것 같다"며 미소를 지었다.앞서 이유비는 "내 추구미는 뼈말라가 아니다"라고 밝힌 바 있다. 실제로 그는 마른 몸매 대신 건강한 체형을 목표로 삼고 꾸준한 운동과 식단 관리를 병행하고 있다.한편 이유비는 배우 견미리의 딸이자 가수 이승기 아내 이다인의 언니로, 다양한 작품을 통해 활동을 이어가고 있다. 최근에는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'에 특별 출연하며 시청자들과 만났다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr