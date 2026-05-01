사진=유튜브 '집대성'

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빅뱅 대성이 코첼라 무대 비하인드를 솔직하게 털어놨다.1일 유튜브 채널 '집대성'에는 '어서와, 빅뱅이랑 소녀시대 조합은 처음이지?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 코첼라 무대를 마치고 돌아온 대성의 이야기가 공개됐다. 대성은 오랜만에 지드래곤, 태양과 함께 선 무대에 대해 "세 명으로 오랜만에 무대를 했는데 다행히 많은 분들이 좋게 봐주셔서 감사한 마음으로 하고 왔다"고 말했다. 이어 '코첼라를 찢은 소감'을 묻자 "뭘 찢냐. 다시 여며놔야죠"라며 부끄러운 반응을 보여 웃음을 자아냈다.특히 이번 무대에서 화제를 모은 트로트 '날 봐, 귀순' 선곡에 대해 대성은 "무슨 국위선양 한 것처럼 얘기 나오는데, 전 그럴 의도가 없었다"며 "각자 솔로 무대를 준비하는 과정에서 이런 무대는 나만 할 수 있는 무대겠다고 생각했다"고 밝혔다.대형 LED 전광판에 등장한 한글 자막 역시 즉흥적인 아이디어에서 출발했다. 대성은 "원래는 아무 것도 없는 화면이었는데, 지드래곤이 'My name is Daesung'을 적어보는 게 어떠냐고 했다"며 "나는 '안녕하세요 대성입니다'를 말할 계획이어서 한글로 쓴 것"이라고 설명했다. 이어 "용사마가 던져준 아이디어를 내가 디벨롭한 것"이라고 덧붙였다.무대에 대한 감동도 전했다. '봄여름가을겨울' 무대에 대해 그는 "다른 노래에서는 없지만 이 노래에서는 T.O.P 형 목소리가 나오니까 많이들 언급해 주시는 것 같다"며 "나도 부르면서 좋았다"고 털어놨다. 이어 "채팅에서는 다들 울었다고 하더라"는 말에 "나도 그랬다"고 솔직한 마음을 드러냈다.코첼라 현장에 대한 현실적인 이야기 역시 이어졌다. 대성은 "에픽하이 형님들이 꿀팁을 줬었는데, 형들 갔을 때와는 많이 달라진 것 같다"면서 "처음에는 아무것도 없을 줄 알고 준비를 많이 고민했는데, 실제로는 쇼핑센터도 있고 몰도 다 생겨 있었다"고 말했다순탄한 일정만 있었던 것은 아니었다. 대성은 "제 매니저 호텔이 털렸다. 짐이 다 털려서 여권을 도난당했다. 그래서 긴급 여권으로 들어왔다"고 밝혔다. 이어 "저번에도 하와이에서 촬영 중에 차 유리창이 깨지고 매니저 가방이 도난당했다. 여권을 두 번이나 도난당했다"고 토로했다.이와 함께 멤버들과의 근황도 전했다. 대성은 "지드래곤과 야구, 축구도 보러 가고 LA에서 데이트를 했다. 10년 전 하와이 신혼여행 이후 다시 함께 시간을 보내니까 기분이 좋았다"며 여전한 우정을 자랑했다.향후 계획에 대해 그는 "아직 투어는 정해진 게 없지만, 8월부터 시작하는 것만 확정됐다. 열심히 준비해서 돌아보겠다"고 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr