'이혼' 홍진경, 전남편과 손절 안 했다…"헤어졌다고 안 보는 건 말 안돼"

홍진경이 전남편을 언급했다./ 사진=텐아시아 DB

홍진경이 전남편을 언급했다.지난 4월 30일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 김신영이 게스트로 출연했다.이날 김신영은 “가장 길었던 연애는 8년 6개월”이라며 “헤어진 후에는 완전히 연락을 끊었다”고 손절 했음을 밝혔다. 그러면서도 “그 사람과는 연락을 끊었지만 어머니와는 지금도 연락을 한다”고 고백했다.이에 홍진경은 “8년 6개월을 만나고 어떻게 남으로 사냐”며 “나는 이해가 안 된다. 헤어졌다고 아예 안 보는 건 말이 안 된다”고 말했다.이어 그는 “나는 얼굴 보고 산. 오늘도 통화했다”고 밝혔다. 홍진경은 지난해 8월 5세 연상의 사업가와 결혼 22년 만에 이혼 소식을 알렸다.송은이는 “그건 경우가 다르다”며 “연애와 결혼은 다르다”고 수습했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr