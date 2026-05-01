조여정 / 사진 = 조여정 SNS

배우 조여정이 건강미 넘치는 일상을 공개했다.1일 조여정은 자신의 SNS에 “4월 어디갔습니까”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 모자와 마스크를 착용한 채 헤드폰을 끼고 아침 산책을 즐기는 조여정의 모습이 담겼다.함께 공개된 사진에는 조여정의 한 끼 식사도 포착됐다. 그는 잡곡밥과 반찬, 국이 더해진 건강한 한식 위주의 식단으로 꾸준한 관리를 이어오는 것으로 보인다.앞서 조여정은 프로필상 키 163cm에 몸무게 43kg로 알려졌다. 그는 지난해 SBS 예능 ‘틈만 나면’에 출연해 “점심은 일반식을 먹긴 하지만 저녁 메뉴는 제한이 있는 편이다”라며 평소 아침을 잘 안 먹는다면서 사실상 1일 1식을 실천하고 있다고 전했다.한편 조여정은 쿠팡플레이 시리즈 ‘지금 불륜이 문제가 아닙니다’로 안방 복귀를 알렸다. 해당 작품은 인기 인플루언서 부부와 이웃 의사 부부가 얽히며 벌어지는 블랙코미디로 배우 김혜수, 김지훈 등이 함께 출연한다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr