아이오아이/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=SBS '아니근데진짜'

10주년을 맞아 재결합한 그룹 아이오아이가 센터 자리를 두고 솔직한 마음을 밝힌다.4일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 10년 만에 돌아온 국민 아이돌 아이오아이가 첫 완전체로 등장해 눈길을 끌었다. 이들은 10년간 쌓아왔던 멤버들 간의 폭로전부터 연애 스토리까지 거침없는 입담을 선보일 예정이다.이날 최유정은 MC 카이와 특별한 인연이 있다고 말해 궁금증을 자아냈다. 그는 카이를 "은인 같은 분"이라고 밝히며, 연습생 시절 카이의 직캠을 수없이 반복해 보며 춤을 연습해 가수가 될 수 있었다고 해 훈훈한 분위기를 자아냈다. 이어 당시 연습했던 '으르렁' 무대를 재현했는데, 이에 카이 또한 즉흥으로 무대에 등장, 함께 퍼포먼스를 이어가 현장 분위기를 달궜다.10년 만의 컴백인 만큼 아이오아이 내 포지션 경쟁이 치열했다. 메인 보컬인 김세정과 유연정, 메인 댄서인 청하와 최유정이 서로를 라이벌로 지목한다. '프로듀스 101' 당시 서로를 남몰래 견제했었다는 폭로가 이어졌다는 후문이다. 이후 라이벌 간 맞대결이 펼쳐졌다고.아이오아이 내 '영원한 센터' 전소미를 두고 솔직한 속내를 털어놓는다. 특히 '프로듀스 101'에서 원조 센터였던 최유정이 "10년 만에 다 같이 '픽미'를 추니 센터 욕심이 나더라"며 숨겨둔 야망을 고백했다. 이에 전소미는 "언니들 뒤에 서야겠다고 생각해도 분위기상 결국 다시 그 자리로 가게 된다"며 센터로서 자신감을 보인다.SBS '아니 근데 진짜!'는 오는 4일 오후 10시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr