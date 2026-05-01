윤복희가 가정사를 밝혔다./사진제공=MBN

윤복희(80)가 슬픈 가정사를 밝힌다.윤복희는 오는 2일 방송되는 ‘김주하의 데이앤나잇’ 23회에서 이선희, 임재범, 김경호, 김재중 등 수많은 후배 가수들이 커버해 영상 조회수 합계만 무려 3100만회를 돌파한 국민가요 ‘여러분’과 얽힌 색다른 이야기를 꺼낸다.윤복희는 ‘여러분’이 1979년 서울 국제가요제에서 대상을 수상한 곡으로 원래는 영어로 된 곡이었으나 가요제 출전을 위해 한국어 가사를 붙였다고 전한다. 이어 윤복희는 한국어로 된 1절에 이어 영어로 된 2절이 있다는 말에 놀란 김주하, 문세윤, 조째즈 3MC의 요청에 흔쾌히 즉석에서 마이크를 잡고 ‘여러분’의 2절을 불러 깊은 감동을 일으킨다.윤복희는 한평생 빛났던 무대 위 삶과는 다른 가슴 아픈 유년 시절을 고백해 안타까움을 더한다. 성악을 했던 아버지와 국악을 했던 어머니 덕분에 탁월한 ‘음악 DNA’를 가지고 태어났지만, 7살 어린 나이에 어머니를 여의고, 9살엔 아버지마저 돌아가시는 파란만장한 삶을 살아온 것. 윤복희는 “죽으면 엄마한테 간다고 생각해서”라며 7살 당시 엄마의 죽음을 받아들이기 힘들어 엄마 곁으로 가려고 했던 사연을 밝혀 먹먹함을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr