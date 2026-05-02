소유가 씨스타 군기에 대해 해명했다./사진제공=JTBC

소유가 씨스타 군기에 대해 해명했다./사진제공=JTBC

소유가 씨스타 군기 오해에 대해 억울함을 표했다.2일 오후 9시 방송되는 JTBC 예능 '아는 형님'에는 아이돌계 자타공인 실력자들이 출연한다. 하이라이트 이기광과 제로베이스원 성한빈이 댄스 강자를 대표하고, 소유와 B1A4 산들이 보컬 강자로 나서, 세대를 아우르는 무대로 형님들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.이날 이기광은 "작년에 과거 그룹명 '비스트'를 되찾았다", "현재는 '하이라이트'와 '비스트' 모두 사용할 수 있지만, '하이라이트'를 사용하는 이유가 있다"며 비하인드를 공개해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이어 컴백을 준비하고 있다는 소식에 이상민이 "곡을 보내주겠다"고 제안하자, 이기광은 "곡은 나도 써서 괜찮다"며 재치 있게 받아쳐 유쾌한 분위기를 더한다.이어 소유가 속했던 걸그룹 씨스타에 대한 에피소드도 공개된다. 김신영, 이기광, 산들이 "씨스타 대기실 앞을 지나갈 때는 모두가 숨죽였다", "4대천왕이 모인 그룹으로 유명했다"며 입을 모으자, 이를 들은 소유가 억울함을 토로한다.산들은 "데뷔 전 DAY6 성진과 '스타킹'에 출연한 적이 있다", "MC였던 강호동이 말을 걸었는데, 겁을 먹어 준비한 대사를 모두 잊어버렸다"고 털어놓고, 이에 강호동이 당황한 반응을 보이며 재미를 더한다.막내 성한빈은 제로베이스원의 새로운 변화와 컴백을 깜짝 언급해 기대감을 높인다. 또한 막내다운 엉뚱함과 귀여운 매력으로 얼음장 같은 서장훈의 마음을 녹인 것은 물론, 함께 나온 선배 전학생들의 히트곡 댄스 메들리를 선보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr