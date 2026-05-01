이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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‘이혼숙려캠프’에서 경제관으로 충돌하는 부부의 사연에 서장훈이 일침했다.30일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 세 아이를 둔 8년 차 '말발 부부'가 출연했다.이날 박하선은 “불행한 가정은 다 비슷하다. 여기도 아내분이 너무 짠하다”며 상황을 지켜봤다.영상에서 아내는 “남편은 바깥일, 아내는 집안일이라고 생각한다”며 33살 남편의 가부장적인 가치관을 폭로했다.이어 “우리 윗세대만 올라가도 이렇게 가부장 남성주의적이고 보편적으로 살았던 게 만연했기 때문이다. 우리 가정에서는 남자가 기둥이다”라고 발언했다.'내로남불 경제권'을 폭로한 아내는 “남편은 월급 400만 원, 아내는 250만 원을 벌고 있다. 생활비는 내가 100만 원 가량 더 지출하고 있다”고 얘기했다.아내는 “남편은 한 달 술값으로 평균 100~150만 원을 쓴다. 저는 매일 아침마다 2천 원짜리 커피를 마시는 게 다인데 그걸 뭐라고 한다. 2천원 씩 한 달 먹어도 6만 원이다. 남편은 한번 나가서 술 마시는데 6만원인데”고 토로했다.남편은 아내에게 “커피 머신이 있는데 왜 사 먹냐. 내려 먹어라”고 말했으나, 해당 머신은 아내 가족이 선물한 것으로 확인됐다. 이에 서장훈은 “커피 머신 팔아버려라”고 일침했다.그러면서 서장훈은 “본인은 150만 원 쓰면서 아내 2천 원 커피 마시는 거로 뭐라 하는 게 말이 되나. 내로남불이다. 본인도 좀 돌이켜봐라”고 지적했다.남편에게 어떠한 반박 없이 상황을 수용하는 아내의 모습에 서장훈은 “평생 ‘지팔지꼰’으로 살겠다는 것”이라고 말했고, 진태현도 “(남편을) 다 이해하고 있다”며 놀라움을 감추지 못했다.박하선 역시 “너도(남편) 줄여라고 왜 말을 안 하냐”며 안타까움을 나타냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr