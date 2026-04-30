사진 = '효연의레벨업' 유튜브 채널 캡처

사진 = '효연의레벨업' 유튜브 채널 캡처

가요계 대선배 소녀시대 효연이 같은 소속사 후배 NCT WISH와 가까워지려고 노력해 훈훈함을 자아냈다.소녀시대 효연이 운영하는 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에서는 '효연을 안달 나게 하는 아이돌은 위시가 처음이야'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 NCT WISH 리쿠 유우시 재희가 등장했다. 재희는 효연에게 "감사하다고 하고 싶었던 게 매번 저희가 대기실 인사가면 항상 받아주셨다"고 했다. 이에 효연은 쑥스러워 하면서도 "나는 위시 팬이다"고 말했다.효연은 유우시에게 말을 걸며 "라면 좋아한다고 들었다"며 "나도 라면을 좋아한다"고 했다. 유우시는 "저는 돈코츠 라멘을 좋아한다"고 했고 당황한 효연은 "난 봉지라면 파다"고 했다. 이말에 유우시는 "아 봉지 라면도 좋아한다"고 해 웃음을 자아냈다.효연은 또 위시 자컨을 많이 본다며 "자컨 안에서 약간 다 풀어지는데 친하니까 멤버들 안에서 그런 것 같다"고 했다. 이어 "근데 자컨 보면서 신기한게 유우시 목소리가 안 들린다"며 "유우시가 뭔가를 이야기하면 뭐라는 거야 이러면서 소리를 키운다"고 해 모두를 빵 터지게 만들었다.효연은 "그리고 자컨을 또 보는데 재희가 어디에 나간 걸 보니 되게 똑똑하더라"며 "이과인 것 같다"고 했다. 이에 재희는 "문과였다"고 해 효연을 당황케 했다. 효연은 "아 근데 무슨 공식을 다 외우고 있고 막 그랬다"며 "난 그냥 춤 잘 추고 노래 잘하고 되게 재밌고 그 모습이 좋은 것 같다"고 수습했다.리쿠에게 효연은 "이런 힙한 언더 쪽으로 춤춘 던데 팝핀도 하더라"며 "춤을 되게 오래 춘 것 같다"고 하며 다시 위시와 가까워지려고 했다. 하지만 리쿠는 "저 2년 췄다"고 해 또한번 효연을 당황케 했다. 효연은 "근데 2년 안에 그 정도면 되게 잘하는 거다"며 "그래서 오래 한 줄 알았다"고 했다. 이어 효연은 "그리고 리쿠 사촌 누나가 일본에서 유명한 아이돌이라 했는데 일본에서 뭔가 해보고 싶다는 생각을 했을텐데 어쩌다 한국에서 데뷔하게 됐냐"고 물었다.리쿠는 "약간 K팝의 뭔가 춤이나 그런 게 멋있었다"며 "춤을 시작하기 전 부터 K팝 아이돌을 꿈꿨고 오디션 보고 춤춰야겠다 생각하고 팝핀을 시작했다"고 했다. 이에 효연은 감탄하며 "오히려 꿈을 위해 다 배워 놓은 것"이라고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr