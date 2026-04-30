라이머가 이대휘와 아름다운 이별을 한다./사진=텐아시아DB

이대휘가 소속사를 떠난다고 밝혔다./사진제공=MBC

워너원, 에이비식스 멤버 이대휘가 라이머 소속사를 나온다고 밝혔다.지난 29일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'(이하 '라스') 963회에는 이종혁, 유선, 전소미, 이대휘가 게스트로 출연했다.이날 이대휘는 "재계약 시즌인데 라이머 대표님과 9년간 함께했다. 절 다른 환경으로 몰아넣고 싶어서 회사를 나올 계획"이라고 밝혔다. 라이머에게도 이미 말한 상태라며 "서로 응원해주기로 했다. 아름다운 이별"이라고 덧붙였다.그러면서 이대휘는 "연락은 많이 오는데 딱 맞는 회사를 못 찾았다"며 "보시고 많은 분들이 연락주셨으면 좋겠다"고 말했다.이에 김구라는 테디 회사는 어떠냐며 전소미의 소속사 더블랙레이블을 추천했다. 그러자 이대휘는 "안 그래도 소미가 '클로저'(CLOSER) 활동할 때 대기실에 놀러가서 '회사 나올 계획인데 더블랙에 가고 싶다. 잘 말해달라'고 했다. 절친이고 소미가 회사에서 큰 몫을 하고 있으니까. 그랬더니 소미가 '대휘야, 넌 예능 쪽 회사를 가야 돼'라고 했다. 자꾸 저한테 광희 형 회사에 가라더라"고 털어놨다.전소미는 더블랙레이블과 이대휘가 결이 너무 안 맞는다며 선을 그었다. 이대휘는 영화 '왕과 사는 남자'로 스타덤에 오른 워너원 멤버 박지훈의 소속사 YY엔터테인먼트에도연락해보려고 하고 있다고.특히 이대휘는 "얼마 전 이다희 선배님과 '얼어죽을 연애따위'라고 드라마를 찍었다. 그거 하고 나니 연기에도 관심이 생겼다. 프로듀싱은 제가 원래 하는 분야고, 가수도 잘하고 있고 예능도 잘하고 싶다. 하고 싶은 게 많아 어렵다"고 고민했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr