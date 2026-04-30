김지윤 / 사진 김지윤 SNS 캡처

tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'이 하이라이트 영상을 전격 공개했다. / 사진 | tvN

tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'이 하이라이트 영상을 전격 공개했다. 앞서 '킬잇' 측은 블랙핑크 지수의 친언니로 알려진 인플루언서 김지윤의 출연 소식을 알린 바 있다.오는 5월 12일 첫 방송되는 tvN 새 예능프로그램 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')은 K패션 트렌드를 이끌 차세대 인물을 발굴하는 패션 크리에이터 서바이벌. '도전! 수퍼모델 코리아', '프로젝트 런웨이 코리아' 등 레전드 패션 서바이벌을 탄생시킨 명가 CJ ENM이 10년 만에 내놓은 야심작으로 관심을 한 몸에 받고 있다.이 가운데 '킬잇' 측이 대한민국 패션 서바이벌계의 지각대변동을 예고하는 하이라이트 영상을 공개했다. 신현지, 최소라, 정호연 등 그동안 CJ ENM이 배출해낸 패션계 스타들을 조명하며 시작한 하이라이트 영상은 런웨이와 화보 중심의 기존 패션계 문법과는 전혀 다른 '차세대 스타일 아이콘'의 탄생을 예고해 센세이셔널한 감흥을 일으킨다.이와 함께 서바이벌에 뛰어든 참가자 100인의 다채로운 직업군이 공개돼 흥미를 자극한다. 유희라·김지훈 등 글로벌 무대를 누비는 인플루언서는 물론, 유빈켈리·혜윤·단 등 SNS를 휩쓴 스타일 크리에이터, 나아가 패션 디자이너·모델·패션 브랜드 대표·아이돌·미스코리아 진·뮤지션·댄서·드랙퀸·스타일리스트·세트 디자이너·공간 디자이너·비주얼 아티스트 등 각양각색의 직업을 지닌 참가자들이 출사표를 던진 것. 이 가운데 최미나수는 스스로를 "백수?"라고 소개하기도 해, 각기 다른 개성과 매력, 배경을 지닌 참가자들의 대 격돌에 기대감이 모인다.이와 함께 SNS를 넘어 현실로 뛰쳐나온 스타일 크리에이터 100인의 멘토로 활약할 3개의 레이블 리더들도 강렬한 존재감을 빛낸다. '블랙레이블' 장윤주·이종원·투모로우바이투게더 연준부터 '화이트레이블' 차정원·신현지, '레드레이블' 안아름·양갱까지, 현존 최강 패션 심볼들이 한 자리에 모인 역대급 패션 서바이벌 탄생을 기대케 한다.무엇보다 본격적인 미션에 뛰어든 참가자들의 전투적인 모습이 시선을 강탈한다. 100인의 참가자들은 수많은 카메라 플래시 세례 속에서 스스로의 스타일을 증명하기 위해 파격적인 스타일링부터 과감한 포징까지 아끼지 않는 모습. 또한 스테이지 위에서 완벽한 스타성을 빛내기 위해 백스테이지를 뛰어다니고, 거침없이 옷을 찢고, 삭발까지 감행하는 등 모든 것을 내던진 참가자들의 모습이 눈을 뗄 수 없게 한다. 더욱이 경쟁자들과 첨예하게 날을 세우고, 눈물을 흘리고, 몸싸움까지 벌이는 등 콜로세움의 검투사를 연상시키는 100인의 치열한 혈투가 서바이벌 마니아들의 도파민을 치솟게 한다.과연 K패션씬을 뒤흔들 새로운 스타일 아이콘을 찾는 심판의 무대에서 살아남을 단 하나의 이름, 단 하나의 스타일이 무엇이 될 지, 10년 만에 돌아온 패션 서바이벌 '킬잇'에 귀추가 주목된다.tvN 새 예능프로그램 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'은 오는 5월 12일(화) 밤 10시 10분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr