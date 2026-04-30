사진 = '디스패치' 유튜브 채널 캡처

사진 = '디스패치' 유튜브 채널 캡처

가수 겸 배우 박지훈이 새로운 작품 '취사병 전설이 되다' 공개를 앞두고 취사병으로 변신해 볶음밥을 선보여 눈길을 끈다.매체 디스패치에서 운영하는 유튜브 채널 '박지훈, 볶음밥의 전설이 되다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 박지훈은 열심히 볶음밥 재료를 볶으면서 "냄새 미쳤다"고 했다. 그러면서도 박지훈은 "근데 비주얼만 봐서는 그다지 먹고 싶지 않다"며 "내가 손님입장으로 봤을 땐 이게 뭔 볶음밥이야 이럴 것 같다"고 했다.이어 시간이 지나 밥까지 넣고 계속 조리하던 박지훈은 "이거 시식 해도 되냐"고 하더니 시식을 시작했다. 박지훈은 "무슨 맛이지"라면서도 "왠진 모르겠는데 맛있고 밍밍하지도 않고 짜지도 않다"고 했다.그러더니 박지훈은 볶음밥을 접시에 담으며 "이거 뜨끈하게 먹어야 될 것 같다"며 "빨리 드셔야 할 것 같고 냉정한 평가 부탁드린다"고 했다. 이어 "케찹으로 승부보지 않겠다"며 "비주얼은 좀 그런 접근금지 볶음밥인데 슴슴할 수 있다"고 하며 매니저에게 말했다.맛을 본 매니저는 "볶음밥이 고슬고슬해야 하는데"라고 했다. 이에 박지훈은 "우리집은 이렇다"고 했다. 매니저가 볶음밥을 맛보자 긴장한 박지훈은 "어떠냐 돈 주고는 절대 안 사먹냐 무슨 맛인지 모르겠지 않냐"고 했다. 이에 매니저는 "아니 그니까 맛이 없는 건 아닌데 짭짜름하다"고 했다.그러자 박지훈은 "일단 가보라"며 비장의 무기를 넣는다며 케찹을 결국 사용하고 말았다. 다시 시식한 매니저는 "아까보단 확실히 낫다"며 "먹을 수 있을 것 같은 맛이지만 두 번은 안된다"고 하며 별 2점 정도 줄 수 있다고 했다. 좌절한 박지훈은 진정하며 "별 한 개도 못받았을 수도 있었다"며 "요리를 하시는 분들이 얼마나 대단하신 분들인지 깨닫게 됐다"고 소감을 밝혔다.한편 박지훈은 새로운 앨범으로 팬들과 만났다. 'RE:FLECT'는 과거의 시간과 그 안에 남은 감정을 마주하며 현재의 자신을 되돌아보는 과정을 담은 음반이다. 박지훈은 이번 작업을 통해 감성과 표현력을 나타냈다.그런가하면 천만 영화 '왕과 사는 남자'로 '단종 오빠'라는 별명을 얻은 박지훈은 '전설의 취사병'으로 변신해 시청자들과 만나게 된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr