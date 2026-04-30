이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘휴먼스토리’

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컨츄리꼬꼬 출신 가수 신정환이 제2의 인생을 살고 있는 근황을 전했다.29일 ‘휴먼스토리’ 채널에 출연한 신정환은 서울 군자동에서 식당을 운영 중인 일상을 공개했다.직접 경차를 몰고 매장으로 출근한 신정환은 “앙드레김 선생님 살아계실 때 하얀색 벤츠를 탄 두 번째 사람이었을 것”이라며 과거를 회상했다.그는 “좋은 차 많이 탔다. 스포츠카도 타 보고, 남들한테 보이는 게 중요했다"고 말했다.경차로 바꾸고 난 다음 일상의 변화도 전했다. 신정환은 “경차로 바꾸고 나서 너무 편하다. 여기저기 혜택도 많고, 주차하는 데 시간도 단축된다“고 만족감을 드러냈다.그러면서 “굳이 누구한테 멋있게 보이려고 탈 나이가 아니다”고 전했다. 다만 “솔직히 말씀드리면 큰 차를 타고 싶다”는 속내를 내비치면서도*“이미지로만 사업을 하는 시대는 지났다”고 말했다.이어 “젊었을 때는 내가 이 세상의 중심이고, 내가 없으면 세상이 안 돌아간다는 자만심이 있었다”며 스스로를 돌아봤다.전성기 시절 쏟아졌던 프랜차이즈 제안을 거절했던 일화도 공개했다.신정환은 “이미지가 안 좋아질까 봐 주변에서 말렸고, 나도 그랬다. 그때 했으면 대박 났을 것”이라며 웃어 보였다.이어 16년에 걸친 자숙 생활에 대해서는 “자업자득으로 스스로 젊은 날을 그렇게 만들었기 때문에 사람 많은 곳을 피해 다녔고 식당에서도 등 돌리고 앉았다”고 말했다. 가족 이야기를 하던 중에는 한동안 말을 잇지 못하며 눈시울을 붉혔다.식당 매출에 대해서도 신정환은 “오픈한 지 한 달 반 됐는데 월 매출 1억 원”이라며 “어그로(과장)가 있을 거라 역효과가 날 수 있겠다 싶어서 맛에 진정성을 먼저 느끼게 하려고 식당 간판에서도 내 이름을 뺐다”고 설명했다.자신을 알아보지 못하는 20대 손님들의 반응을 접한 신정환은 “다행이다”며 “요요가 왔지만 사람들이 정말 좋아한다. 연예인 최초일 것”이라고 말했다.그는 “5년, 10년, 15년 지나다 보니 점점 단단해졌다. ‘이 또한 지나가리라’는 말이 가장 도움이 됐다”며 “남은 인생에 빛이 바래지 않겠다”는 다짐을 전했다.한편 신정환은 지난 2010년 해외 원정 도박 혐의로 구속기소 돼 징역 8개월 실형을 선고받았다. 이후 그는 2011년 12월 가석방됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr