드라마 '세이렌'의 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진제공=tvN

tvN '세이렌'의 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

tvN '세이렌'의 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진제공=엠에스팀엔터테인먼트

드라마 '세이렌'의 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다./사진제공=tvN

"근래 쉬지 않고 작품 활동했었는데, 이번에 '세이렌'을 하기 전까지 1년의 휴식기가 생겼었어요. 그 1년 동안 사실 작품이 무산되기도 했습니다. 무척 속상했어요. 그러나 그 일로 인해 또 다른 선택을 할 수 있었죠. 하늘의 뜻이라고 생각했습니다. 자신을 돌아보고 저만의 시간이 필요하겠다는 생각이 들어서 푹 쉬었어요."지난달 서울 강남구 청담동의 한 카페에서 tvN '세이렌'에서 남자 주인공을 맡은 배우 위하준의 종영 라운드 인터뷰가 열렸다. '세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 그녀를 사랑하면 죽게 된다는 설정 아래, 보험 사기를 조사하는 한 남자가 용의자로 의심되는 한 여자를 집요하게 파헤치며 전개되는 치명적인 로맨스 스릴러다. 위하준은 극 중 한설아(박민영 분)의 뒤를 쫓는 보험사기조사팀 조사관 차우석 역으로 열연했다. 냉철함과 순애보를 동시에 지닌 인물을 섬세하게 그려내며 안정적인 호평을 끌어냈다.2015년 영화 '차이나타운'으로 데뷔한 위하준은 고등학교 3학년 때까지 완도에서 지내다 연예인의 꿈을 이루기 위해 상경한 것으로 알려졌다. 그는 '로맨스는 별책부록', '18 어게인', '작은 아씨들' 등 다양한 작품에서 활약하며 입지를 다졌고, '오징어 게임'을 통해 글로벌 팬덤을 확장했다. 위하준은 '세이렌'을 통해 2024년 방송된 '졸업' 이후 2년 만에 안방극장에 복귀해 시청자들과 다시 만났다.흥행한 로맨스 작품에도 다수 출연했지만, 위하준은 '오징어 게임' 시리즈를 비롯해 '배드 앤 크레이지', '미드나이트', '최악의 악' 등 장르물에서의 존재감이 특히 두드러졌다. 그만큼 강렬한 이미지가 대중에게 자연스럽게 각인됐다. 인터뷰에서 만난 위하준은 로맨스 장르에 대한 갈증을 고백하며 실제로 다정한 면이 많다고 어필했고, 침착하고 겸손한 태도로 다양한 이야기를 풀어냈다.'세이렌'에 들어가기 전 약 1년 정도 휴식을 취했다고 밝힌 위하준은 "그 시간을 보내면서 많은 생각을 했다. 외형적인 부분에서도 변화를 줘야겠다고 느꼈다. 시간이 있으니까 근육도 빼보고 스타일도 바꿔보고 머리도 바꿔보는 여러 시도를 했다. 감성을 키우기 위해 전시도 보고, 처음으로 팬 미팅도 하면서 팬들과 직접적으로 소통했다"고 말했다.그는 "정말 하기 싫었던 노래도 팬 미팅에서 해봤다. 노래하는 걸 평소 좋아하지 않는다. 그런데 팬분들이 생각보다 좋아해 주셔서 더 잘하고 싶다는 마음이 생겼다. 그래서 보컬 학원에 등록해 배웠다. 그뿐만 아니라 필라테스, 테니스, 영어까지 배우면서 나를 발전시키고 채우는 시간을 보냈다. 그런 과정을 통해 사람으로서 자신을 채우는 느낌이 들었다. 휴식기를 잘 보낸 것 같다"고 미소 지었다. 또 "그 과정을 통해 작품에 대해 소중함도 더 크게 느끼게 됐다. 예전에는 계속 작품이 이어지다 보니 '빨리 끝내고 다음 작품 하자'는 마음이 컸는데, 지금은 배우로서 훨씬 더 성숙한 마음가짐을 갖게 됐다"고 덧붙였다.위하준은 2021년부터 '오징어 게임' 시리즈에 3번 연속 출연하며 글로벌 팬덤을 키웠다. 인스타그램 팔로워가 무려 1280만 명 이상이다. 그는 자신의 커리어에 한 획을 그은 '오징어 게임'을 돌아보며 "오징어 게임에 대해서는 전혀 부담을 느낀 적이 없다. 워낙 많은 인물이 함께하는 작품이었다. 그런 가운데 내가 참여한 부분이 뜨거운 사랑을 받았기 때문에 감사한 마음이 더 크다. 앞으로 겪게 될 작품들과는 조금 다른, 별개의 경험이라고 생각한다"고 말했다.이어 "'오징어 게임'을 넘어서야겠다는 생각보다는, 그 안에서 표현하지 못했던 부분들을 새로운 작품을 통해 보여주고 싶다. 인물이 절제된 감정이 많았기 때문에 다른 캐릭터에서는 그런 감정들을 더 펼쳐보고 싶었다"고 설명했다. 위하준은 "여러 장르를 통해 카리스마를 갖고 있으면서, 한편으로는 부드럽고 따뜻한 모습을 보여줄 수 있는 배우가 되고 싶다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr