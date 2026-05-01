홍현희 / 사진 = 홍현희 SNS

코미디언 홍현희가 몰라보게 슬림해진 근황을 공개했다.1일 홍현희는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에서 홍현희는 블루톤의 패셔너블한 트레이닝룩을 입고 양손으로 브이 포즈를 취했다. 그는 진주 목걸이를 세 겹 레이어드에 이어 진주 귀걸이까지 착용해 패션 포인트를 더했다.특히, 이전보다 슬림해진 홍현희의 실루엣이 눈길을 끌었다. 그는 과거에 비해 확연히 작아진 두상으로 놀라움을 자아냈다. 선명한 턱선과 군살 없는 목 라인은 그간의 혹독한 자기 관리를 짐작케 했다.앞서 홍현희는 자신의 유튜브 채널을 통해 20년 만에 체중 49kg에 진입했다는 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 위고비 등 다이어트 약물의 도움 없이 생활 습관 변화 만으로 감량에 성공했다고 밝혔다. 이어 단순히 굶는 것이 아니라 혈당 관리를 통한 건강한 다이어트를 진행했다고 덧붙였다.한편 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 겸 방송인 제이쓴과 결혼해 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr