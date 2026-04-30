배우 김지원이 주얼리 브랜드 스톤헨지(STONEHENgE)의 2026 썸머 캠페인을 장식했다.스톤헨지는 뮤즈 김지원과 함께한 2026 썸머 캠페인을 공개했다. 김지원은 이번 캠페인에서 2분기 신제품 '엘리먼츠(Elements)' 컬렉션을 착용하고, 스톤헨지가 전하고자 하는 여름의 감성과 내면의 단단함을 표현했다.이번 썸머 캠페인은 '내일을 위해 스스로를 단단하게 채워가는 과정'이라는 메시지를 중심으로 기획됐다. 외적인 스타일을 넘어 내면의 가치와 태도를 조명하는 데 초점을 맞췄다. 앞서 스톤헨지는 1분기 '달빛(Dalbit)' 컬렉션에 이어 2분기 신제품 '엘리먼츠'를 출시하며 컬렉션 라인업을 확장했다.김지원이 착용한 '엘리먼츠'는 빛에 따라 변화하는 입체적인 조형미를 간결한 구조에 담아낸 컬렉션이다. 미니멀한 디자인 속에서도 존재감을 갖췄으며, 여름철 가벼운 스타일링에 우아한 포인트를 더한다.화보 속 김지원은 깊고 단단한 눈빛으로 컬렉션의 콘셉트를 완성했다. 절제된 분위기와 우아한 태도로 브랜드가 지향하는 가치와 감성을 설득력 있게 전달했다.스톤헨지는 썸머 캠페인 오픈을 기념해 공식 홈페이지와 SNS를 통해 김지원의 화보와 영상을 순차적으로 공개할 예정이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr