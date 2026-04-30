백예린, 쿠기 / 사진 = 백예린 SNS

가수 백예린이 유명 래퍼와 다정한 투샷을 공개했다.30일 백예린은 자신의 SNS에 "we look good! don't we? ♡'(우리 잘 어울리지! 그렇지 않아?)라는 의미심장한 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 백예린은 한 남성과 베이지톤의 시밀러룩을 입고 나란히 거울 앞에 서서 다정한 투샷을 남겼다. 백예린과 함께 사진을 찍은 남성은 래퍼 쿠기로 해당 사진은 백예린이 피처링에 참여한 그의 신곡 홍보를 위한 사진인 것으로 보인다.해당 사진이 공개되자 팬들은 "미친 조합", "이 조합으로 빌보드 안 가면 반칙. 무조건 된다", "쿠기로 태어날 걸" 등 두 사람의 협업 소식에 기대감을 높였다.앞서 백예린은 지난 2024년 프로듀서 겸 싱어송라이터 구름과 열애설에 휩싸인 바 있다. 당시 구름이 전 소속사와 겪은 갈등을 폭로하며 과거 연인 사이였던 아티스트의 돌발성 행동으로 인해 삶의 많은 부분을 포기했다고 밝혔다.그는 "제 개인 생활과 인간관계가 보이지 않는 통제 안에서 계속 작아졌다"며 "새로운 연인이 생긴 이후에도 해당 아티스트로부터 '어차피 결혼은 나랑 할 건데'라거나 '그 여자애 계속 만날 거야?' 등 존중 없는 메시지를 받기도 했다"고 고백했다. 이에 누리꾼들은 구름이 언급한 전 연인이 백예린이 아니냐는 추측을 제기하기도 했으나 백예린 측은 별다른 입장 표명을 하지 않은 것으로 알려졌다.한편, 백예린은 2012년 듀오 피프틴앤드로 데뷔했다. 이후 솔로 아티스트로서 '우주를 건너', '그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야' 등 다수의 히트곡을 발표하며 많은 사랑을 받았다. 래퍼 쿠기는 2018년 Mnet 예능 '쇼미더머니7'에 출연해 눈도장을 찍은 이후 현재는 박재범이 설림한 소속사 AOMG에서 래퍼 재키와이, 웹툰 작가 기안84, 종합 격투기 선수 정찬성과 한솥밥을 먹고 있다.백예린이 피처링한 쿠기의 신곡 'Stuck(Feat. 백예린)'(스터크)는 오는 5월 6일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr