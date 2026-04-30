안선영 / 사진 = 안선영 유튜브 채널

안선영 / 사진 = 안선영 유튜브 채널

방송인 안선영이 유튜브 채널 재정비를 앞두고 복잡한 가정사와 솔직한 심경을 전했다.29일 유튜브 채널 '안선영의 이중생활(전 '이게 바로 안선영')에는 '안선영입니다. 그동안 말씀 드리지 못해 죄송합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 안선영은 화장기 하나 없는 수수한 얼굴과 단정한 정장 차림으로 카메라 앞에 섰다.안선영은 "사과 말씀 드리겠다. 오늘부로 '이게 바로 안선영' 유튜브 채널에 문을 닫게 됐다. 죄송하다"고 말문을 열었다. 이어 그는 "남 눈치 안 보고 살기로 결심하고 유튜브를 시작했는데 너무 (눈치를) 안 봤더라"며 "배려가 없었다. 너무 내가 하고 싶은 얘기만 하고 있더라"고 반성을 내비쳤다.그는 "롱폼을 보면 칭찬이 많은데 왜 숏폼에만 유독 악플이 많이 달리나 하고 봤더니 꼴보기 싫게 말을 하더라. 잘난척을 너무 한 것 같다"며 유튜브 채널 재정비 소식을 전했다. 안선영은 "다른 건 몰라도 열심히 산 건 자신 있다. 그런데 이게 (구독자와) 친하지 않으니까 밉상이 된 것 같다"며 "아예 채널을 버릴까도 생각했다. 그래도 내가 싼 똥은 치워야 하지 않겠냐. 그래서 2년 동안 끌고 왔던 '이게 바로 안선영'은 오늘부로 문을 닫고 완벽하게 새로운 채널로 다시 한 번 시작해보겠다"는 포부를 밝혔다.특히, 그는 복잡한 가정사를 털어놔 눈길을 끌었다. 안선영은 현재 남편과 별거 생활 중이라고 밝혔다. 그는 "아들이 가장 싫어하는 게 부모의 다툼인데, 그 모습을 너무 많이 보여줘 미안했다"며 "부모로서의 관계는 절대 깨지 말고 아이를 함께 키우자고 합의했다"고 말했다.그는 "저는 찢어지게 가난한 빈촌 흑수저에서 제일 불쌍한 과부 혼자 키운 딸 하나다. 그러면 동화처럼 백마 탄 왕자 같은 남자 만나서 호의호식하고 살아야 되는데 팔자가 어찌보면 세고 박복한 사람이다"라며 "그럼에도 끊임없이 매일 스스로 즐거움을 찾아서 말도 안 되는 긍정력으로 살아내는 걸 보셨으면 좋겠다는 게 채널이 드리고 싶은 메시지다"라고 밝혔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr