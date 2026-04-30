포미닛 출신 남지현이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=남지현 SNS

포미닛 출신 남지현이 일상의 순간을 공유했다. / 사진=남지현 SNS

그룹 포미닛 출신 남지현이 꾸밈없는 내추럴한 매력을 뽐냈다.남지현은 29일 자신의 인스타그램에 "일어나서 정신차리는 중 #노메이크업 #natural #뇌출혈 #뭘봐"라는 글과 함께 사진을 올렸다.공개된 사진 속 남지현은 카페에 앉아 커피를 마시며 여유로운 시간을 보내고 있다. 화장기 거의 없는 얼굴에 편안한 차림으로 내추럴한 매력을 드러냈다. 또렷한 이목구비와 맑은 피부는 꾸미지 않아도 빛나는 비주얼을 완성했다.아직 잠이 덜 깬 듯 게슴츠레한 눈빛과 익살스러운 표정이 눈길을 끈다. 특히 남지현은 "natural"과 "뇌출혈"을 나란히 적어 발음이 비슷한 언어 유희를 선보여 놀람과 웃음을 선사했다.남지현은 2009년 포미닛 멤버로 데뷔했다. 2016년 포미닛 해체 후에는 주로 배우로 활동했다. 남지현은 현재 바레 강사로도 활동 중이다. 바레는 발레, 필라테스 등을 합친 퓨전 운동이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr