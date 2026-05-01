가수 겸 배우 강미나 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '기리고' / 사진제공=넷플릭스

가수 겸 배우 강미나(26)가 동료 배우들과의 호흡에 대해 언급했다.최근 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '기리고'(감독 박윤서)에 출연한 가수 겸 배우 강미나와 만나 이야기를 나눴다.'기리고'는 소원을 이뤄주는 애플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 YA(영 어덜트) 호러 장르 시리즈다. 강미나는 극 중 부유한 환경에서 자라 아이돌 못지않은 화려한 외모로 어딜 가든 주목받는 임나리 역을 맡았다.이날 강미나는 함께 호흡을 맞춘 또래 배우들과의 친분을 드러냈다. 강미나는 "다 또래라서 맏언니, 맏누나라고 하기엔 어색한데 제가 어쩌다 보니 그런 역할을 맡아서 '밥 한번 먹자'고 하면서 분위기를 만들려고 많이 노력했다"며 "제가 I 성향이라 쉽지는 않았지만 카톡방도 활발해지고 자연스럽게 친해졌다"고 말했다.동료 배우들과의 호흡에 대해서는 만족감을 드러낸 강미나는 "전체적으로 호흡이 너무 좋았다"며 "(현)우석 배우가 현장에서 코믹 캐릭터를 맡았는데 생각보다 더 독특하고 솔직해서 분위기 메이커 역할을 했다"고 설명했다.이어 강미나는 "처음에는 (전)소영 배우에게 다가가고 싶어도 조심스러웠는데 첫 촬영이 끝난 뒤 용기 내서 저녁을 같이 먹자고 했다가 거절당했다"며 "그날 촬영이 힘들었나 싶어서 '잠깐 이야기할 수 있냐'고 했고, 숙소에서 3시간을 같이 이야기하면서 급격히 친해졌다"고 밝혔다.그러면서 강미나는 "그 이후로는 너무 친해져서 후반부에 감정적으로 부딪히는 장면을 찍을 때 오히려 기 싸움이 안 될 정도였다"며 "서로 집에 놀러 가고 고민도 털어놓으면서 가까워졌고, 지금도 이틀에 한 번꼴로 연락할 만큼 친하게 지내고 있다"고 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr