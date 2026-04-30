재하가 새로운 둥지에서 또 한 번의 도약을 예고했다./사진제공=엠케이에스이엔티

재하가 새로운 둥지에서 또 한 번의 도약을 예고했다./사진제공=엠케이에스이엔티

재하가 새로운 둥지에서 또 한 번의 도약을 예고했다./사진제공=엠케이에스이엔티

가수 재하(32)가 새로운 둥지에서 또 한 번의 도약을 예고했다.엠케이에스이엔티 측은 오늘(30일) 재하와의 전속계약 체결 소식을 전했다.소속사는 "탄탄한 가창력을 기반으로 폭넓은 장르 소화 능력은 물론, 뛰어난 언어 감각과 악기 연주 실력까지 겸비한 아티스트 재하와 함께하게 돼 기쁘다. 앞으로 재하의 음악적 스펙트럼이 더욱 확장될 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.재하는 지난 2018년 10월 싱글 '삼바파티'로 가요계에 첫발을 내디딘 이후 꾸준한 활동을 통해 자신만의 음악 색깔을 다져왔다. 2021년 방송된 KBS2 트로트 오디션 프로그램 '트롯전국체전'에서 최종 2위인 은메달을 차지하며 대중에게 강렬한 인상을 남겼다.그는 단단한 기본기 위에 감각적인 표현력을 더한 보컬리스트로, 곡의 서사를 자연스럽게 풀어내는 전달력이 강점으로 꼽힌다. 여기에 다채로운 음악적 시도를 두려워하지 않는 도전 정신과 무대 위에서의 몰입도 높은 퍼포먼스는 그의 또 다른 경쟁력이다. 또한 다양한 언어 구사 능력과 악기 연주 실력까지 겸비해 국내외 활동 확장 가능성 역시 기대를 키운다.재하는 히트곡 '립스틱 짙게 바르고'로 잘 알려진 가수 임주리의 아들로, 음악적 DNA를 바탕으로 자신만의 색깔을 구축해왔다. '스파크', '빛나주세요', '엄마는 괜찮아', '별난 사람', '있잖아', '이별후愛' 등 다수의 곡을 통해 폭넓은 음악 세계를 선보이며 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.앞으로 재하는 엠케이에스이엔티의 체계적인 매니지먼트와 지원 아래, 앨범 활동을 비롯해 다양한 분야로 활동 반경을 넓혀갈 예정이다. 한층 깊어진 감성과 확장된 음악적 시도로 대중과의 접점을 더욱 넓혀갈 그의 행보에 기대가 쏠린다.엠케이에스이엔티는 가수 별사랑, 이도진 등이 소속된 엔터테인먼트사로, 이번 재하의 합류를 통해 아티스트 라인업을 한층 강화하며 시너지를 예고하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr