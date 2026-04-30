안효섭이 라이브 커머스에 도전한다./사진제공=SBS

안효섭이 라이브 커머스에 도전한다./사진제공=SBS

청년 농부 안효섭이 라이브 커머스에 도전한다.30일 오후 9시 방송되는 SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’(이하 '오매진') 4회에서는 옥수수 실시간 판매에 나설 매튜 리(안효섭 분)와 탑 쇼호스트 담예진(채원빈 분)의 예측 불가 현장이 공개된다.그동안 매튜 리는 덕풍마을 사람들의 온갖 부탁에 딱딱하게 선을 그으면서도 늘 도움을 주는 의외의 행보로 웃음을 선사해 왔다. 자신의 흰꽃누리버섯을 노리는 외지인 담예진과의 불꽃 튀는 티격태격 모멘트까지 더해져 한층 더 바람 잘 날 없어진 매튜 리의 일상이 흥미진진함을 더하고 있는 가운데 매튜 리에게 또 한 번의 사건이 벌어질 예정이다.공개된 사진 속 옥수수밭에서 포착된 매튜 리에게선 어딘가 심상치 않은 분위기가 피어오르고 있다. 무심한 듯 마을의 대소사를 챙기며 어르신들을 살뜰히 보살펴 왔던 매튜 리의 심각한 표정에 덕풍마을에 무슨 일이라도 벌어진 것은 아닌지 눈길이 쏠린다.‘누적 판매액 1조 원’ 담예진은 결의에 찬 얼굴로 어딘가에 전화를 거는가 하면 이내 밭 한복판에 차려진 간이 판매대 앞에 서서 프로페셔널한 미소를 짓고 있다. 여기에 작업반장 박광모(조복래 분)도 직접 카메라를 들고 지원사격에 나서 호기심을 자아낸다.담예진은 마주칠 때마다 티격태격하던 매튜 리가 레뚜알 입점 계약의 키를 쥔 원료사의 공동대표라는 사실까지 알게 됐다. 이에 매튜 리를 향한 직진이 더욱 맹렬해지고 있는 상황. 덕풍마을에서 갑작스럽게 카메라를 켜게 될 담예진의 사연과 이를 지켜볼 매튜 리의 반응에 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr