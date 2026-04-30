앤더블/ 사진 제공=YH엔터테인먼트

앤더블 쇼콘 포스터 / 사진 제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 아레나급 쇼콘을 연다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 30일 공식 SNS를 통해 '2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious'의 포스터를 게재하며, 쇼콘서트 개최 소식을 알렸다.공개된 포스터는 크로스워드 퍼즐 형식으로 제작됐다. 퍼즐을 통해 멤버 이름과 공연 도시 등이 자연스럽게 드러나는 구조로, 팬들이 직접 단서를 유추할 수 있도록 설계됐다. 앤더블의 데뷔 앨범의 서사와도 밀접한 연관을 갖는 '호기심'을 자극하는 요소로 즐길 거리를 선사한다.앤더블은 오는 6월 19일~21일 서울 잠실실내체육관에서 쇼콘의 포문을 연다. 이어 앤더블은 6월 30일~7월 2일 일본 K-아레나 요코하마, 7월 11일~7월 12일 지라이온 아레나 고베, 7월 25일~7월 26일 마카오 더 베네시안 아레나까지 아시아 4개 도시에서 국내외 팬들과 차례로 만날 예정이다.이번 쇼콘은 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 01: 큐리어시티) 발매를 기념해 진행되는 만큼 타이틀곡은 물론 수록곡까지, 앤더블의 음악적 역량을 오롯이 담아낸 다양한 무대를 만나볼 수 있을 전망이다. 특히, 앤더블은 데뷔와 동시에 아레나급 공연장에 입성, 압도적인 스케일과 무대 장악력을 선보일 것으로 기대된다.'Sequence 01: Curiosity'는 앤더블이 앞으로 펼쳐갈 여정의 서막을 여는 앨범으로, 인간이 가장 먼저 마주하는 본능적 감정인 '호기심'을 주제로 한다. 낯선 세계로의 첫발을 내디디는 앤더블은 자신들만의 시선과 감각으로 새로운 흐름을 제시할 전망이다.한편, 앤더블은 YH엔터테인먼트가 약 4년 만에 선보이는 보이그룹이다. 그룹명은 'AND'와 'DOUBLE'의 합성어로, 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되어 '나다움'을 확장해 간다는 의미를 지닌다. 멤버 각자의 개성과 정체성이 결합되어 하나의 고유한 이미지를 형성하고, 이를 하나의 브랜드로 구축하겠다는 팀의 방향성을 담고 있다.앤더블은 오는 5월 26일 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'를 발매하며 가요계에 데뷔한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr