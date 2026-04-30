배우 이장우가 몸무게 103kg이라고 밝혔다. / 사진=MBC '시골마을 이장우3' 캡처

배우 이장우가 몸무게 103kg이라고 밝혔다. / 사진=MBC '시골마을 이장우3' 캡처

배우 이장우가 현재 몸무게 103kg이라고 밝혔다. 결혼 후 한층 푸근해진 모습이 눈길을 끌었다.29일 방송된 MBC '시골마을 이장우3'에서는 이장우가 전북 부안을 찾아 밥도둑을 찾는 프로젝트를 시작했다.이장우는 부안의 한 유명 빵집을 방문했다. 빵집 직원은 이장우에게 "우리가 인연이 있는 것 같다. 남동생과 닮았다"고 말했다. 이에 이장우는 "나와 닮았다는 사람들은 거의 100㎏가 넘는다. 맞냐"며 웃었다. 그러면서 "저 뒤에 덩치 큰 사람 한 분 있다"며 누군가를 가리켰다.이장우 닮은꼴은 바로 빵집 대표였다. 딸기를 먹으면서 등장하는 대표의 모습에 누나 직원은 "또 뭘 먹으며 온다"며 웃음을 터트렸다.이장우는 대표와 반갑게 인사를 나눴다. 대표가 "108kg"이라고 밝히자, 이장우는 "103kg"이라고 받아쳤다. 두 사람은 나란히 서서 카메라를 바라봤다. 이장우는 "닮았나"라더니 "형제 같다"면서 웃었다.마침 대표의 이름은 '김종우'. 두 사람은 이름에 '우'가 들어간다는 공통점을 발견하고 즐거워했다.'시골마을 이장우3'는 이장우가 전북 부안에서 손맛 명인들에게 레시피를 전수받으며 직접 생활하는 프로그램이다.이장우는 지난해 11월 배우 조혜원과 결혼했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr