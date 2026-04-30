권인서 / 사진 = 뮤직원컴퍼니

바이츠 / 사진 = 뮤직원컴퍼니

가수 권인서가 쿠키 아이돌로 변신해 색다른 매력을 선보였다.29일 데브시스터즈의 모바일 RPG ‘쿠키런: 킹덤’ 속 인기 캐릭터인 흑당맛 쿠키, 모짜렐라맛 쿠키, 생토노레맛 쿠키, 슈가플라이맛 쿠키, 옥춘맛 쿠키로 구성된 가상 5인조 쿠키 아이돌 그룹 ‘바이츠'(B!TES)가 데뷔곡 '샤이니 패스'(Shiny Path)를 발매했다.‘샤이니 패스’는 국악 선율과 현대적인 팝 사운드를 결합한 하이브리드 K-팝 장르의 곡으로 밝고 희망찬 멜로디 위에 ‘함께 걸어가는 빛나는 길’이라는 메시지를 담았다. 이중 권인서는 메인보컬 겸 리더인 흑당맛 쿠키를 맡아 단단한 중저음과 안정적인 가창력으로 곡의 중심을 잡으며, 섬세한 감정 표현으로 곡의 완성도를 높였다.이번 곡에는 권인서를 비롯해 슈가플라이맛 쿠키 역의 여인혜, 모짜렐라맛 쿠키 역의 엘루이, 생토노레맛 쿠키 역의 21학번, 옥춘맛 쿠키 역의 미유가 참여해 다채로운 음색의 조화를 완성했다.한편, 권인서는 지난 3월 HANZ(한즈)와 함께 드라마 ‘구르미 그린 달빛’ OST ‘그리워 그리워서’ 리메이크 앨범을 발매하며 활발한 음악 활동을 이어가고 있다. 권인서가 참여한 5인조 쿠키 아이돌 그룹 바이츠의 데뷔곡 ‘샤이니 패스’는 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr