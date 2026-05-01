김의영이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

가수 김의영이 같이 야장 가고 싶은 여자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 23일부터 29일까지 '선선해진 봄, 같이 야장 가고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 김의영이 차지했다. 김의영은 2020년 TV조선 예능 '미스트롯2'에서 TOP5에 오르며 트로트 가수로 데뷔했다. 지난해 5월에는 프로듀서 김형석이 참여한 네 번째 싱글 'STARTrot PART.1'을 발매했다. 타이틀곡 '하고 싶은 거 다 해'는 밝고 경쾌한 댄스 트로트 장르로, 김의영 특유의 시원한 매력이 돋보이는 곡이다.2위에는 김다현이 이름을 올렸다. 김다현은 지난달 16일 오후 여수 유탑마리나 호텔&리조트 그리니치홀에서 진행된 위촉식에 참석해 박수관 위원장으로부터 위촉장을 수여받았다. 또 김다현은 지난 3월 7일 서울을 시작으로 부산, 대구에서 열린 첫 단독 콘서트 '꿈'을 성공적으로 마무리했다.3위는 김양이 등극했다. 김양은 2008년 싱글 '우지마라'를 통해 가요계에 데뷔했다. 이후 2019년 TV조선 '내일은 미스트롯'에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다. 특히 가수 장윤정과 친구이자 선후배 관계로 알려져 눈길을 끌었다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '따뜻해진 날씨, 같이 해변 여행 떠나고 싶은 여자 가수는?', '따뜻해진 날씨, 같이 해변 여행 떠나고 싶은 남자 가수는?', '따뜻해진 날씨, 같이 해변 여행 떠나고 싶은 여자 트로트 가수는?', '따뜻해진 날씨, 같이 해변 여행 떠나고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr