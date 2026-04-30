케이시/ 사진 제공=YG

케이시/ 사진 제공=YG

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YG가 신인 걸그룹 '넥스트 몬스터(가칭)'의 새로운 멤버를 공개했다.YG엔터테인먼트는 30일 공식 블로그에 'YG NEXT MONSTER | KAYCI - 'When We Were Young'' 영상을 게재하고 블랙핑크, 베이비몬스터에 이은 YG의 새 걸그룹 멤버를 공개했다. 이날 영상에서는 이벨리와 찬야에 이어 10개월 만에 세 번째 멤버 케이시를 소개했다.YG에 따르면 케이시는 한국인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 태어난 한중 혼혈이다. 중국에서 태어난 영향을 받아 한국어, 중국어를 모국어 수준으로 구사하며 영어까지 포함해 총 3개 국어에 능통한 멤버다. 노래와 랩을 모두 소화하는 '올라운더' 멤버다.영상 속 케이시는 담백하면서도 허스키하면서도 보컬 톤으로 곡의 깊이를 더했다.앳된 비주얼과 상반되는 감성 조절 능력이 강점이다. 케이시는 안정적인 중저음은 물론, 곡의 하이라이트 고음도 소화했다.2012년생으로 만 13세인 케이시. 연습생 기간 1년 6개월 만에 올라운더로 발돋움했다. 이벨리, 찬야에 이어 케이시까지 합류하며 팀의 윤곽이 선명해진 가운데, 한 명만을 남겨둔 '넥스트 몬스터'의 최종 라인업 완성에 관심이 쏠린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr