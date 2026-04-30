위드어스 걸그룹 오디션 공지 / 사진 제공=위드어스엔터테인먼트

에이핑크 소속사 위드어스엔터테인먼트가 차기 걸그룹을 준비한다.30일 위드어스엔터테인먼트(이하 위드어스)는 "신인 걸그룹 제작 프로젝트에 돌입, 본격적인 멤버 발굴과 콘셉트 빌딩에 착수했다"라고 밝혔다. 또한 "데뷔 시기를 특정하지 않고 완성도를 최우선 가치로 삼아 트레이닝을 진행하며 K-POP의 새로운 패러다임을 제시할 것"이라고 했다.2023년 신인 보이그룹 더윈드 데뷔 이후 3년 만에 진행되는 신인 제작 프로젝트다. 위드어스는 2025년부터 에이핑크 박초롱·윤보미·김남주·오하영, 마마무 휘인, 펜타곤 출신 후이를 차례로 영입하면서 다채로운 K-POP 아티스트 라인업을 보유하고 있다.프로젝트의 첫 걸음은 전국 노래방 오디션으로 진행된다. 위드어스는 오는 5월 1일부터 31일까지 한 달간 노래방 브랜드 TJ미디어와 함께 2005년생부터 2012년생까지의 여성 보컬, 랩 지망생들을 대상으로 오디션을 연다.5월 노래방 오디션을 시작으로 위드어스는 다양한 방식을 통해 신인 걸그룹 론칭 프로젝트를 전개할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr