배우 정은채의 자연스러운 일상 스타일이 다시 한 번 화제를 모으고 있다. 최근 공개된 인스타그램 사진 속 그는 싱그러운 초록 풍경을 배경으로 화이트 톱과 데님을 매치해, 특유의 단정하면서도 편안한 분위기를 연출했다.이날 스타일링에서 중심을 잡아준 아이템은 심플한 디자인의 토트백. 어깨에 가볍게 걸쳐진 가방은 과한 디테일 없이도 전체 룩의 균형을 잡아주며, 미니멀한 스타일의 완성도를 한층 끌어올렸다.특히 해당 가방은 로고 노출 없이도 고급스러운 무드를 자아내며 눈길을 끌었고, 해외 명품 브랜드로 착각하는 반응도 이어졌다. 그러나 실제로는 국내 디자이너 브랜드 ‘헤르마(HERMA)’의 제품으로 확인되며 관심이 집중됐다.헤르마는 불필요한 장식을 배제한 절제된 디자인과 소재 본연의 질감을 강조하는 브랜드로, 일상 속에서도 자연스럽게 어우러지는 고급스러움을 추구한다.정은채는 과하지 않은 아이템 선택과 안정적인 스타일링으로 ‘꾸미지 않은 듯 완성된 룩’을 보여주며, 이번 착장에서도 특유의 세련된 감각을 다시 한 번 입증했다.한편, 해당 브랜드는 배우 이민정과 윤아 역시 일상에서 착용한 모습이 포착되며, 연예인들의 데일리백으로 주목받고 있다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr