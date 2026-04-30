CIX가 팀 활동 종료 소식을 전한 가운데, 멤버 승훈이 손 편지를 통해 심경을 밝혔다./사진=승훈 SNS, 텐아시아DB

CIX가 팀 활동 종료 소식을 전한 가운데, 멤버 승훈이 손 편지를 통해 심경을 밝혔다./사진=승훈 SNS,

CIX가 팀 활동 종료 소식을 전한 가운데, 멤버 승훈이 손 편지를 통해 심경을 밝혔다./사진=텐아시아DB

CIX가 팀 활동 종료 소식을 전한 가운데, 멤버 승훈이 손 편지를 통해 심경을 밝혔다. 승훈은 CIX 데뷔 전 YG엔터테인먼트와 큐브엔터테인먼트에서 긴 연습생 생활을 거쳐 약 10년 만에 데뷔한 것으로 알려졌다. 승훈은 CIX 메인보컬을 맡았으며 2024년 방송된 엠넷 '빌드업: 보컬 보이그룹 서바이벌'에서 우승을 차지해 프로젝트 그룹 B.D.U를 병행하기도 했다.29일 승훈은 자신의 인스타그램에 "픽스들에게. 벌써 7년이라는 시간이 지났네. 처음엔 뭐가 뭔지도 모르고 마냥 데뷔하는 게 좋아서 시작했는데 어느새 이렇게 긴 시간을 너희와 함께 보냈다는 게 아직도 신기하다"라고 시작하는 글을 게재했다.그는 "돌아보면 나는 참 모자란 사람이었어. 서툰 것도 많았고 실수도 잦았고 기대에 못 미쳤던 순간들도 있었을 텐데 그런 나를 끝까지 믿어주고 응원해주고 괜찮다고 말해준 픽스들 덕분에 조금씩 더 나은 사람이 될 수 있었다. 지금의 나는 분명 픽스들이 만들어준 사람이다"라며 팬들에게 고마움을 전했다.이어 "데뷔 초부터 오랫동안 나는 팬 사랑이 많은 사람이라는 말을 들을 만큼 픽스들과 소통하는 시간이 정말 행복했어. 그런데 어느 순간부터 마음의 여유가 부족했고 앞이 잘 보이지 않는 시간 속에서 예전처럼 다가가지 못했던 것 같다. 기다렸을 픽스들에게 서운함을 줬다면 정말 미안하다. 마음에 여유가 없었을 뿐 픽스들을 향한 마음이 작아진 건 절대 아니었다"라고 털어놨다.승훈은 "많은 고민 끝에 이제는 가수라는 이름을 잠시 내려놓고 무대 밖에서 한 사람으로 새로운 삶을 살아가 보려고 한다. 쉽게 꺼낼 수 있는 말은 아니지만 지금의 나에게 꼭 필요한 결정이라고 생각했다. 나도 초등학생 때부터 지금까지 노래하고 춤추며 살아왔기에 새로운 삶이 솔직히 두렵기도 하고 무섭기도 하다. 그래도 또 나답게, 매사에 열심히 살아가 보려고 한다"라고 밝혔다.그는 "7년 동안 끝까지 함께 걸어온 우리 병곤이 형, 용희, 현석이에게도 고맙다고 말하고 싶다. 기쁜 순간도 힘든 순간도 함께 버텨줘서 정말 고마웠다. 덕분에 나는 참 행복한 CIX 승훈이었다"라고 인사를 남겼다.같은 날 소속사 C9엔터테인먼트는 CIX의 향후 활동과 관련해 공식 입장을 발표했다. 소속사는 "2019년 7월 23일 데뷔 후 지난 7년여간 다양한 활동을 통해 팬들과 함께해온 CIX는 이제 팀 활동을 멈추게 된다"라고 밝혔다. 소속사는 "멤버 BX와 승훈은 4월 30일을 기점으로 전속계약이 종료된다"라고 덧붙였다.또 "멤버 용희는 팀 활동 중단이 결정된 이후 자원입대를 신청했고 5월 11일 훈련소에서 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 현역으로 복무할 예정이다"라고 전했다. 현석에 관해선 "현재 촬영 중인 드라마에 집중할 수 있도록 관련 업무를 지원하고 있으며 이에 따라 5월 31일 전속계약이 종료될 예정"이라고 설명했다. 마지막으로 "앞으로 새로운 환경에서 각자의 자리에서 최선을 다할 멤버들에게 따뜻한 격려를 부탁한다"고 당부했다.앞서 워너원 활동을 마친 배진영을 중심으로 C9엔터테인먼트가 기획한 첫 보이그룹 CIX는 2019년 7월 데뷔해 약 7년간 활동을 이어왔다. 배진영은 2024년 8월 전속계약 종료와 함께 팀을 탈퇴했다.픽스들에게.벌써 7년이라는 시간이 지났네요처음엔 뭐가 뭔지도 모르고 마냥 데뷔하는 게 좋아서 시작했는데어느새 이렇게 긴 시간을 여러분과 함께 보냈다는 게 아직도 신기합니다돌아보면 저는 참 모자란 사람이었어요서툰 것도 많았고 실수도 잦았고 기대에 못 미쳤던 순간들도 있었을 텐데그런 저를 끝까지 믿어주시고 응원해주시고 괜찮다고 말해주신 픽스들 덕분에조금씩 더 나은 사람이 될 수 있었습니다 지금의 저는 분명 픽스들이 만들어주신 사람입니다데뷔 초부터 오랫동안 저는 팬사랑이 많은 사람이라는 말을 들을 만큼 픽스들과 소통하는 시간이 정말 행복했었어요그런데 어느 순간부터 제 마음의 여유가 부족했고 앞이 잘 보이지 않는 시간 속에서 예전처럼 다가가지 못했던 것 같아요기다렸을 픽스들에게 서운함을 드렸다면 정말 미안해요마음에 여유가 없었을 뿐 픽스들을 향한 마음이 작아진 것은 절대 아니었어요늘 가까운 곳에서 함께해주신 회사 직원분들과 스태프분들께도 감사드린다고 말하고 싶어요여러분의 노력 덕분에 이 자리까지 올 수 있었습니다많은 고민 끝에 이제는 가수라는 이름을 잠시 내려놓고무대 밖에서 한 사람으로 새로운 삶을 살아가보려 합니다쉽게 꺼낼 수 있는 말은 아니지만 지금의 저에게 꼭 필요한 결정이라고 생각했습니다저도 초등학생 때부터 지금까지 노래하고 춤추며 살아왔기에새로운 삶이 솔직히 두렵기도 하고 무섭기도 해요그래도 또 저답게, 매사에 열심히 살아가보려고 합니다.무대 위에서 보낸 시간은 제 인생에서 가장 빛나는 순간들이었습니다 그리고 그 중심에는 언제나 픽스들이 있었어요저를 사랑해주셔서 감사합니다모자란 저를 완성시켜주셔서 감사합니다그리고 제 청춘을 함께 걸어와주셔서 감사합니다, 픽스들이제는 각자의 자리에서 살아가겠지만픽스들이 행복했으면 좋겠어요 진심으로요.가끔 제 생각이 나면“쟤 잘 살고 있겠지.” 하면서 한번 웃어주세요저도 그렇게 픽스를 떠올리겠습니다그리고 7년 동안 끝까지 함께 걸어온 우리 병곤이형, 용희, 현석이에게도 고맙다고 말하고 싶습니다기쁜 순간도 힘든 순간도 함께 버텨줘서 정말 고마웠어7년 동안 정말 고마웠습니다덕분에 저는 참 행복한 CIX 승훈이었습니다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr