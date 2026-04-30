이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영이 자주 받는 피부 시술을 공개하며 확 달라진 얼굴로 화제를 모으고 있다.지난 29일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 서인영이 직접 요리를 하며 일상을 공개하는 영상이 게재됐다.영상 속 서인영은 육수가 끓는 시간을 이용해 거울을 보며 상태를 살폈다.서인영은 자신의 비주얼에 대해 “온다 리프팅 했다. 늘어진 피부가 딱 달라붙는다”며 만족스러워했다. 제작진이 얼굴살이 살짝 빠진 것 같다고 반응하자 서인영은 “그렇지”라며 고개를 끄덕였다.이날 서인영은 평소 관리 비결도 공개했다. 그는 “온다 리프팅이랑 슈링크를 많이 한다. 안 아파서 마취 크림 안 바르고 쌩(?)으로 한다”고 밝혀 현장을 놀라게 했다.제작진이 "독하다"고 말하자, 서인영은 “좀 독한 편이다. 내가 여기까지 버텼으면 독한 거 아니겠냐”고 유쾌하게 응수하며 웃음을 자아냈다.또한 제작진은 자막으로 서인영이 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 나가기 위해 시술을 했다고 전해 눈길을 끌었다.이날 서인영은 구독자들의 궁금증에 직접 답하며 소통하는 시간도 가졌다. 특히 소파 구매처를 궁금해하는 질문에 그는 “곤지암 가구 할인 매장에서 샀다. 500만 원이었는데 300만 원에 구매했다”고 상세히 설명했다.제작진이 “싼 건 아니다”라는 반응을 보이자, 서인영은 과거의 소비 습관을 깜짝 공개해 현장을 놀라게 했다.그는 “솔직히 첫 번째 결혼할 때 샀던 첫 소파는 2500만 원이었다”고 고백하며 남다른 스케일을 입증했다.이에 제작진이 “거기에 돈 다 썼구만”이라며 농담을 건네자, 서인영은 “맞다”고 인정하며 허탈한 웃음을 지어 보여 현장을 폭소케 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr