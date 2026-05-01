'미스트롯 포유'에 출연하는 가수 이소나 / 사진제공=TV CHOSUN

'미스트롯4' 스핀오프 '미스트롯 포유'가 오는 14일 첫 방송된다. 사진제공=TV CHOSUN

2021년 배우 강상준과 결혼한 '미스트롯4' 이소나가 스핀오프 예능 '미스트롯 포유'에 출연한다.TV CHOSUN 측이 '미스트롯4' 스핀오프 예능 프로그램 '미스트롯 포유' 런칭 소식을 알렸다. '미스트롯 포유'는 '미스트롯4' TOP7과 특별한 파트너가 만드는 화끈하고 감동적인 듀엣 열전으로, 듀엣을 통해 1등을 차지한 팀에는 상금이 주어진다. 眞이소나, 善허찬미, 美홍성윤, 길려원, 윤태화, 윤윤서, 염유리까지 '미스트롯4' TOP7의 귀호강 라이브가 펼쳐질 예정이다.무엇보다 눈길을 끄는 것은 '미스트롯 포유'를 통해 '미스트롯4' TOP7과 듀엣 무대를 꾸미게 될 파트너들이다. '미스트롯'의 팬, 친구, 가족은 물론 노래가 간절한 가수 지망생까지 무대가 꼭 필요한 사람이라면 누구든 참여할 수 있다.제작진은 "우리 프로그램은 '미스트롯4' TOP7의 첫 번째 스핀오프 예능 프로그램이다. 그만큼 '미스트롯4' TOP7, 제작진 모두 깊은 애정을 갖고 준비했다. 듀엣이라는 콘셉트를 통해 노래가 간절한 여러 사람들과 함께 호흡하고 이를 통해 현장의 관객, 더 많은 시청자들과 공감할 수 있을 것이라 생각한다. 시청자 여러분들의 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.'미스트롯 포유'는 오는 14일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr