NCT WISH 정규 1집 'Ode to Love' 이미지 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 정규 1집 'Ode to Love'(오드 투 러브)로 주간 차트에서 눈에 띄는 성과를 냈다.NCT WISH는 정규 1집 'Ode to Love'로 초동 182만 5천장 이상의 판매고를 올리며 '3연속 밀리언셀러'를 달성한데 이어, 오늘(30일) 발표된 써클 주간 차트에서 앨범 및 리테일 앨범 차트 1위를 차지하며 2관왕에 등극했다.또한 타이틀곡 'Ode to Love'는 피크 순위 기준 멜론 TOP100 3위·HOT100 1위와 일간 차트 26위를 비롯해, 주간 차트에 30위로 진입했다. 이로써 NCT WISH는 해당 차트 자체 최고 순위를 경신했다. 수록곡 'Sticky'(스티키), '2.0 (TWO POINT O)'(투 포인트 오), 'Don't Say You Love Me'(돈트 세이 유 러브 미), 'Feel The Beat'(필 더 비트) 역시 주간 차트에 진입했다.중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직의 한국 뮤직비디오 차트와 텐센트뮤직의 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트에서도 주간 차트(4월 20~26일) 1위를 기록했다. 일본 라인뮤직 주간 앨범 차트(4월 22일~28일)까지 1위를 차지했다.NCT WISH는 오늘 Mnet '엠카운트다운', 5월 1일 KBS2 '뮤직뱅크', 2일 MBC '쇼! 음악중심', 3일 SBS '인기가요' 등 각종 음악 프로그램에 출연해 컴백 2주차 활동을 잇는다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr