제니, 우즈가 절친 케미를 뽐냈다. / 사진=텐아시아DB

두 사람은 친해진 계기를 회상했다. / 사진=유튜브 'WOODZ' 캡쳐

가수 우즈(WOODZ)와 제니가 11년 인연을 밝히며 남다른 절친 케미를 뽐냈다.29일 우즈의 유튜브 채널 'WOODZ'에는 '제니랑 굳이데이트'라는 영상이 공개됐다.우즈는 "사실 저희가 친구가 된 지 굉장히 오래됐다"고 말하며 제니를 소개했다. 두 사람은 고등학교 축제 때 만나 10년 넘게 우정을 이어오고 있다. 두 사람은 오랜 친구지만 한 영상에 나오는 건 처음이라고.우즈는 "고등학생 때 제니가 연습생으로 굉장히 유명했다. 학교 축제 때 우연히 제니를 봐서 인사했던 기억이 난다"고 회상했다. 이에 제니는 "저는 기억을 못 한다"라고 고백했다. 우즈는 "이후 같은 회사 연습생이 돼서 오고 가면서 보다가 결정적으로 친해진 건 11년 된 것 같다"고 설명했다.두 사람은 같은 초등학교 출신이기도 하다. 제니는 "우리가 왜 친한지 궁금해하는 사람들이 많은데 생각보다 인연이 깊다"고 말했다. 이어 우즈에 대해 "좋은 노래를 발표하고 항상 열심히 하는 모습이 멋있다. 늘 응원하게 된다"고 해 훈훈함을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr