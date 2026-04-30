그룹 에스파 멤버 카리나의 게시물에 가수 지드래곤의 '좋아요'가 포착됐다. / 사진=카리나 SNS

사진=카리나 SNS

그룹 에스파 카리나가 비현실적인 미모를 자랑한 게시물에 가수 지드래곤이 '좋아요'를 눌렀다.카리나는 지난 27일 자신의 개인 인스타그램에 "잘 지내보자"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 카리나기 얇은 재질의 소재로 만들어진 베이지 수트를 착용한 채 마네킹들과 호흡을 맞추고 있는 모습. 해당 의상은 발매가 예정된 에스파의 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드) 티저 영상 속에서 카리나가 입고 나오는 의상이다.게시물은 몸에 딱 달라붙는 과감한 의상으로 카리나의 몸매가 부각돼 업로드되자마자 뜨거운 관심을 얻었다. 특히 지드래곤이 '좋아요'를 표시한 것으로 확인돼 눈길을 끌었다.한편 카리나가 속한 그룹 에스파는 오는 5월 29일 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매한다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr