한유진 얼루어 화보/ 사진 제공=얼루어 코리아

한유진 얼루어 화보/ 사진 제공=얼루어 코리아

한유진 얼루어 화보/ 사진 제공=얼루어 코리아

그룹 앤더블(AND2BLE) 한유진의 화보가 공개됐다.패션 라이프스타일 매거진 얼루어 코리아(Allure Korea)는 30일 한유진과 촬영한 디지털 커버 및 화보를 공개했다. 한유진은 프랑스 향수 브랜드와 함께한 화보에서 꾸밈없는 스무 살의 모습을 담아냈다.한유진은 따스한 봄볕 아래 싱그러운 청춘의 정석을 보여줬다. 만개한 작약꽃 사이, 한유진은 맑고 투명한 눈빛과 살짝 머금은 미소로 청초한 비주얼을 자랑했다. 한유진은 첫사랑을 떠올리게 하는 비주얼로 '사랑'이라는 주제를 표현했다.한유진이 속한 앤더블은 오는 5월 26일 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 01: 큐리어시티)를 발매하며 데뷔한다. 'Sequence 01: Curiosity'는 앤더블이 앞으로 펼쳐갈 여정의 서막을 여는 앨범으로, 인간이 가장 먼저 마주하는 본능적 감정인 '호기심'을 다룬다.앤더블은 YH엔터테인먼트가 약 4년 만에 선보이는 보이그룹으로, 그룹 제로베이스원 출신 4인과 이븐 출신 1인으로 구성됐다. 그룹명은 'AND'와 'DOUBLE'의 합성어로, 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되어 '나다움'을 확장해 간다는 의미를 담고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr