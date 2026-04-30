박지훈/ 사진 = YY엔터테인먼트 제공

가수 겸 배우 박지훈이 Mnet 음악방송 '엠카운트다운' 무대에 오른다.박지훈은 30일 오후 방송되는 '엠카운트다운'에 출연해 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT(리플렉트)'의 타이틀곡 'Bodyelse(바디엘스)' 무대를 방송에서 처음 선보인다.앞서 박지훈은 앨범 발매 전 열린 팬미팅을 통해 'Bodyelse' 무대를 선공개한 바 있다. 이번 방송 무대에서는 안무와 연출을 통해 신곡의 분위기를 전달할 계획이다. 이번 활동을 통해 여러 이미지를 보여주며 확장된 음악적 범위를 증명할 것으로 보인다.지난 29일 발매된 'RE:FLECT'는 과거의 시간과 그 안에 남은 감정을 마주하며 현재의 자신을 되돌아보는 과정을 담은 음반이다. 박지훈은 이번 작업을 통해 감성과 표현력을 나타냈다.타이틀곡 'Bodyelse'는 신시사이저와 기타 리프가 어우러진 미디엄 팝 댄스 곡이다. 일상 속에서 느낀 낯선 감정을 깨닫는 순간을 가사에 담았으며, 반복되는 후렴구가 특징이다.이번 음반은 발매 직후 음원 차트에서 성과를 거두고 있다. 'Bodyelse'는 멜론 TOP100 진입과 HOT100 상위권 기록을 달성했다. 수록곡 'Watercolor(워터컬러)'와 'I can't hold your hand anymore(아이 캔트 홀드 유어 핸드 애니모어)' 역시 차트에 진입했다. 벅스 실시간 차트에서는 전곡이 순위권에 올랐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr