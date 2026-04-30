배우 남보라가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

지난 29일 방송된 '슈퍼맨이 돌아왔다' 619회 / 사진제공=KBS2

지난 29일 방송된 '슈퍼맨이 돌아왔다' 619회 / 사진제공=KBS2

오는 6월 18일 출산을 앞둔 배우 남보라가 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 "BTS 뷔 사진으로 태교를 했다"고 밝혔다. 한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했다.지난 29일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 619회는 '이보다 완벽할 수 없다'편으로 MC 김종민과 스페셜 MC 남보라가 함께했다. "BTS 뷔 사진으로 태교를 했다"라고 밝힌 임신 8개월 차 콩알이 엄마 남보라는 예비엄마로서 공감하며 능숙한 진행 실력을 뽐냈다. 특히 이날 방송에서는 호우부자 김준호, 은우, 정우가 84세 왕할머니와 할아버지를 모시고 떠난 대만 여행에서 가슴 속에 오래도록 저장될 추억을 쌓아 감동을 선사했다.정우는 해양생물박물관에서 가오리, 벨루가, 금붕어 등 물고기 이름을 척척 맞추며 물고기에 대해 모르는 게 없는 34개월 해양 전문가 면모를 뽐냈다. 특히 상어를 만나자 정우의 팬심이 봉인해제됐다. 정우는 "엄청 커 엄청 커!"라며 수조에 찰싹 붙어 신기해했다. 이어 즉석에서 작사한 '상어송'을 부르며 랜선 이모, 삼촌들의 광대를 들썩이게 했다.왕할머니는 해변에서 소녀 시절로 돌아가 꽃무늬 수영복을 입고 신나게 물놀이를 즐겼다. 왕할머니는 "준호야 너 덕분에 원 없이 대만 구경 잘해서 할머니 죽어도 여한 없다. 내가 가장 행복한 사람"이라며 감사의 마음을 전했다. 김준호는 "할머니가 원하면 어디든 갈 수 있다. 몇 년 동안 들어보지 못했던 할머니의 웃음소리와 이 시간이 기억에 오래 남을 것 같다"고 말해 보는 이들을 뭉클하게 했다.김준호는 어린 시절로 돌아간 듯 아버지와 함께 카약을 타며 오붓한 시간을 보냈다. 은우-정우 할아버지는 "준호 덕분에 4대가 함께 좋은 시간을 가질 수 있게 돼 고맙다"며 가족들과 함께 시간을 보낼 수 있음에 감사해 했다.그런가 하면, 손민수의 자녀인 생후 149일 차 강단둥이남매는 4개월 영유아 검진에서 부쩍 성장한 모습으로 눈길을 끌었다. 강이는 키가 2개월 동안 7.9cm가 자라 67.3cm가 되며 모델 비율을 자랑했다. 2개월 전 검진에서 주사를 맞고 음소거 울음으로 보는 이들을 짠하게 했던 강이는 이번에도 음소거 울음을 보이며 지구 최강 순둥이 인증을 했다. 단이는 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 자이언트 베이비 계보를 이었다. 단이는 불과 2개월 만에 몸무게가 2.5kg이 증가해 8kg를 돌파하며 대왕 만두가 돼 귀여움을 자아냈다.강단둥이남매는 첫 뒤집기에 성공했다. 강이는 한 번의 실패에도 굴하지 않고 온몸에 반동을 실어 두 번 만에 뒤집기에 성공하는 끈기를 보여줬다. 맘마를 향한 집념으로 단숨에 몸을 뒤집은 단이는 기세를 몰아 배밀이까지 해내 랜선 이모, 삼촌들의 환호성을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr